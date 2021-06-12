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Danimarka'da kahraman Simon Kjaer

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında kalbi duran Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in bilincinin açık olduğu öğrenildi. Korku dolu anların yaşandığı sırada takım kaptanı Simon Kjaer'in soğuk kanlılıkla yaptığı müdahaleler alkış topladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Danimarkada kahraman Simon Kjaer
Simon Kjaer ve Christian Eriksen

EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçı, Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in aniden yere yığılması sonucu yarıda kaldı. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında futbolseverleri üzen bir olay yaşandı.

Eriksen, takım arkadaşının sol kanattan taç atışını kullandığı 42. dakikada kendisini yere bıraktı. Olay sonrası sahaya giren sağlık ekipleri, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan oyuncunun, durumunun iyi olduğu açıklandı.

  • Kahraman: Simon Kjaer
  • Takım arkadaşı Christian Eriksen'in yere yıkıldığını gören Simon Kjaer, hızlı bir şekilde oyuncunun yerde doğru pozisyon almasını sağladı. Ardından Eriksen'in dilini yutmasını engellen Danimarkalı futbolcu, takım arkadaşlarını koordine ederek kalp masajının yapıldığı anlarda oyuncunun etrafını çevirdi. Sahaya Eriksek'in eşinin girmesinin ardından Kjaer, onun yanına giderek teselli etti. Simon Kjaer'in bu davranışı bütün dünyada büyük övgü toplarken, 'kahraman' olarak nitelendirildi.

Umutlandıran görüntü: Christian Eriksen'in durumu stabil
SPOR
Umutlandıran görüntü: Christian Eriksen'in durumu stabil

Danimarka-Finlandiya maçında Eriksen'in kalbi durdu
SPOR
Danimarka-Finlandiya maçında Eriksen'in kalbi durdu

Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen ölümden döndü
FOTOĞRAF 8
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16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçı, Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in aniden yere yığılması sonucu yarıda kaldı.
Title
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında futbolseverleri üzen bir olay yaşandı.
Title
Eriksen, takım arkadaşının sol kanattan taç atışını kullandığı 42. dakikada kendisini yere bıraktı
Title
Olay sonrası sahaya giren sağlık ekipleri, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı.
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Bu sırada Eriksen'in etrafında çember oluşturan futbolcular, sağlık ekiplerinin müdahalesini endişeyle izledi.
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Christian Eriksen, stadyumdan ayrılırken bilinci açık olduğu görüldü.
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Aynı zamanda UEFA, Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.
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Danimarka Futbol Federasyonu da, Eriksen'in uyanık olduğunu ve kontrollerin yapıldığını duyurdu.
Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen ölümden döndü
Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen sahada yere yığıldı. Kalbi duran oyuncuya sağlık ekipleri tarafından kalp masajı uygulandı. Yapılan ilk yardımın ardından Eriksen, sedye ile dışarı çıkartılırken bilincinin açık olduğu görüldü.


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