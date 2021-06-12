Danimarka'da kahraman Simon Kjaer

Simon Kjaer ve Christian Eriksen

EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçı, Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in aniden yere yığılması sonucu yarıda kaldı. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında futbolseverleri üzen bir olay yaşandı.

Eriksen, takım arkadaşının sol kanattan taç atışını kullandığı 42. dakikada kendisini yere bıraktı. Olay sonrası sahaya giren sağlık ekipleri, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan oyuncunun, durumunun iyi olduğu açıklandı.

Kahraman: Simon Kjaer

Takım arkadaşı Christian Eriksen'in yere yıkıldığını gören Simon Kjaer, hızlı bir şekilde oyuncunun yerde doğru pozisyon almasını sağladı. Ardından Eriksen'in dilini yutmasını engellen Danimarkalı futbolcu, takım arkadaşlarını koordine ederek kalp masajının yapıldığı anlarda oyuncunun etrafını çevirdi. Sahaya Eriksek'in eşinin girmesinin ardından Kjaer, onun yanına giderek teselli etti. Simon Kjaer'in bu davranışı bütün dünyada büyük övgü toplarken, 'kahraman' olarak nitelendirildi.

Simon Kjaer, tam bir lider oyuncu. Eriksen baygınlık geçirdiğinde dilini yutmasını engelledi. Doğru pozisyon almasını sağladı. Takım arkadaşlarıyla, Eriksen'in etrafını çevirdiler. Ayrıca kız arkadaşını sakinleştirdi, destek oldu. Büyük karakter. #DEN #FIN #EURO2020 pic.twitter.com/Hm8nxTIVQ1 REKLAM June 12, 2021

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