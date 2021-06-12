Yarıda kalan maçı Finlandiya kazandı

EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka-Finlandiya maçında Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in kalbi durdu. Sağlık görevlilerin müdahalelerinin ardından Eriksen yeniden hayata döndü ve ambulansla hastaneye götürüldü. Yıldız oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunun açıklanmasının ardından karşılaşma kaldığı yeden devam etti ve mücadeleyi Finlandiya 1-0 kazandı.
EURO 2020 B Grubu’nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçında, Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen müsabakanın 42. dakikasında yere yığıldı. Oyuncuya saha içinde hemen müdahale edilirken, Eriksen’e yaklaşık 15 dakika kalp masajı yapıldı. Müdahale esnasında takım arkadaşları da oyuncunun etrafını sardı. Sağlık ekiplerinin uzun süren müdahalesinin ardından tecrübeli futbolcu, hastaneye götürülmek üzere ambulansa bindirildi ve karşılaşma ertelendi.
Daha sonra UEFA tarafından yapılan açıklamada Eriksen'in durumunun iyi olduğu ve her iki ülkenin de karşılaşmaya devam etmek istediği kaydedildi. Mücadele yaklaşık 2 saat aranın ardından kaldığı yerden devam etti.
Kazanan Finlandiya
Korku dolu anların yaşandığı mücadeleyi Finlandiya 1-0 kazandı. Avrupa Şampiyonası'nda ilk defa yer alan Finlandiya'ya galibiyeti getiren golü 60. dakikada Joel Pohjanpalo kaydetti. Ayrıca Danimarka'da Hojbjerg, 73. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.