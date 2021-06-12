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Yarıda kalan maçı Finlandiya kazandı

EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka-Finlandiya maçında Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in kalbi durdu. Sağlık görevlilerin müdahalelerinin ardından Eriksen yeniden hayata döndü ve ambulansla hastaneye götürüldü. Yıldız oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunun açıklanmasının ardından karşılaşma kaldığı yeden devam etti ve mücadeleyi Finlandiya 1-0 kazandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yarıda kalan maçı Finlandiya kazandı
Finlandiyalı futbolcuların gol sevinçleri

EURO 2020 B Grubu’nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçında, Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen müsabakanın 42. dakikasında yere yığıldı. Oyuncuya saha içinde hemen müdahale edilirken, Eriksen’e yaklaşık 15 dakika kalp masajı yapıldı. Müdahale esnasında takım arkadaşları da oyuncunun etrafını sardı. Sağlık ekiplerinin uzun süren müdahalesinin ardından tecrübeli futbolcu, hastaneye götürülmek üzere ambulansa bindirildi ve karşılaşma ertelendi.

Daha sonra UEFA tarafından yapılan açıklamada Eriksen'in durumunun iyi olduğu ve her iki ülkenin de karşılaşmaya devam etmek istediği kaydedildi. Mücadele yaklaşık 2 saat aranın ardından kaldığı yerden devam etti.

  • Kazanan Finlandiya
  • Korku dolu anların yaşandığı mücadeleyi Finlandiya 1-0 kazandı. Avrupa Şampiyonası'nda ilk defa yer alan Finlandiya'ya galibiyeti getiren golü 60. dakikada Joel Pohjanpalo kaydetti. Ayrıca Danimarka'da Hojbjerg, 73. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Christian Eriksen'in durumu iyi
SPOR
Christian Eriksen'in durumu iyi

Danimarka-Finlandiya maçında Eriksen'in kalbi durdu
SPOR
Danimarka-Finlandiya maçında Eriksen'in kalbi durdu

Danimarka'da kahraman Simon Kjaer
SPOR
Danimarka'da kahraman Simon Kjaer

Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen ölümden döndü
FOTOĞRAF 8
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16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçı, Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in aniden yere yığılması sonucu yarıda kaldı.
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Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında futbolseverleri üzen bir olay yaşandı.
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Eriksen, takım arkadaşının sol kanattan taç atışını kullandığı 42. dakikada kendisini yere bıraktı
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Olay sonrası sahaya giren sağlık ekipleri, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı.
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Bu sırada Eriksen'in etrafında çember oluşturan futbolcular, sağlık ekiplerinin müdahalesini endişeyle izledi.
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Christian Eriksen, stadyumdan ayrılırken bilinci açık olduğu görüldü.
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Aynı zamanda UEFA, Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.
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Danimarka Futbol Federasyonu da, Eriksen'in uyanık olduğunu ve kontrollerin yapıldığını duyurdu.
Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen ölümden döndü
Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen sahada yere yığıldı. Kalbi duran oyuncuya sağlık ekipleri tarafından kalp masajı uygulandı. Yapılan ilk yardımın ardından Eriksen, sedye ile dışarı çıkartılırken bilincinin açık olduğu görüldü.



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