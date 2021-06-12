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Christian Eriksen'in durumu iyi

Danimarka-Finlandiya maçında kalbi duran Christian Eriksen'in, sedyeyle ambulansa alındığı sırada bilincinin açık olduğu görüldü. Daha sonra yapılan açıklamada Danimarkalı futbolcunun durumunun stabil olduğu ve kontrollerinin yapıldığı duyuruldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Christian Eriksenin durumu iyi
Christian Eriksen

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçı, Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in aniden yere yığılması sonucu yarıda kaldı.

Kalp masajı yapıldı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında futbolseverleri üzen bir olay yaşandı. Eriksen, takım arkadaşının sol kanattan taç atışını kullandığı 42. dakikada kendisini yere bıraktı. Olay sonrası sahaya giren sağlık ekipleri, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı.

Bu sırada Eriksen'in etrafında çember oluşturan futbolcular, sağlık ekiplerinin müdahalesini endişeyle izledi. Yıldız oyuncunun sedyeyle ambulansa alındığı sırada bilincinin açık olduğu görüldü.

Durumu stabil

UEFA, Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Kontrolleri yapılıyor

Danimarka Futbol Federasyonu, Eriksen'in bilincinin açık olduğunu ve sağlık kontrollerin yapıldığını açıkladı.

  • "Konuşabiliyor"
  • Christian Eriksen’in menajeri Martin Schoots NPO Radio 1 kanalına yaptığı açıklamada, oyuncunun hayatta olduğunu ve konuşabildiğini söyledi.. Ayrıca babası ve eşinin, Eriksen ile birlikte hastanede olduğunu aktardı.


Danimarka-Finlandiya maçında Eriksen'in kalbi durdu
SPOR
Danimarka-Finlandiya maçında Eriksen'in kalbi durdu

Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen ölümden döndü
FOTOĞRAF 8
Title
16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçı, Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in aniden yere yığılması sonucu yarıda kaldı.
Title
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında futbolseverleri üzen bir olay yaşandı.
Title
Eriksen, takım arkadaşının sol kanattan taç atışını kullandığı 42. dakikada kendisini yere bıraktı
Title
Olay sonrası sahaya giren sağlık ekipleri, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı.
Title
Bu sırada Eriksen'in etrafında çember oluşturan futbolcular, sağlık ekiplerinin müdahalesini endişeyle izledi.
Title
Christian Eriksen, stadyumdan ayrılırken bilinci açık olduğu görüldü.
Title
Aynı zamanda UEFA, Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.
Title
Danimarka Futbol Federasyonu da, Eriksen'in uyanık olduğunu ve kontrollerin yapıldığını duyurdu.
Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen ölümden döndü
Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen sahada yere yığıldı. Kalbi duran oyuncuya sağlık ekipleri tarafından kalp masajı uygulandı. Yapılan ilk yardımın ardından Eriksen, sedye ile dışarı çıkartılırken bilincinin açık olduğu görüldü.

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