Christian Eriksen'in durumu iyi

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçı, Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in aniden yere yığılması sonucu yarıda kaldı.

Kalp masajı yapıldı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında futbolseverleri üzen bir olay yaşandı. Eriksen, takım arkadaşının sol kanattan taç atışını kullandığı 42. dakikada kendisini yere bıraktı. Olay sonrası sahaya giren sağlık ekipleri, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı.

Bu sırada Eriksen'in etrafında çember oluşturan futbolcular, sağlık ekiplerinin müdahalesini endişeyle izledi. Yıldız oyuncunun sedyeyle ambulansa alındığı sırada bilincinin açık olduğu görüldü.

Durumu stabil

UEFA, Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Kontrolleri yapılıyor

Danimarka Futbol Federasyonu, Eriksen'in bilincinin açık olduğunu ve sağlık kontrollerin yapıldığını açıkladı.

"Konuşabiliyor"

Christian Eriksen’in menajeri Martin Schoots NPO Radio 1 kanalına yaptığı açıklamada, oyuncunun hayatta olduğunu ve konuşabildiğini söyledi.. Ayrıca babası ve eşinin, Eriksen ile birlikte hastanede olduğunu aktardı.





Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised. — UEFA (@UEFA) June 12, 2021