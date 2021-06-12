Christian Eriksen'in durumu iyi Danimarka-Finlandiya maçında kalbi duran Christian Eriksen'in, sedyeyle ambulansa alındığı sırada bilincinin açık olduğu görüldü. Daha sonra yapılan açıklamada Danimarkalı futbolcunun durumunun stabil olduğu ve kontrollerinin yapıldığı duyuruldu.

Haber Merkezi 12 Haziran 2021, 20:23 Son Güncelleme: 12 Haziran 2021, 21:50 Yeni Şafak