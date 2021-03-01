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Erol Bulut: İnşallah şampiyon biz oluruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor deplasmanından 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "İnşallah biz şampiyon oluruz" dedi. Bulut aynı zamanda, hafta içinde futbolcularla bireysel toplantılar yaptıklarını vurguladı.

Haber Merkezi DHA
Fenerbahçe ligde 3. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe ligde 3. sırada bulunuyor.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 devirmeyi başardı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Kilidi Pelkas ile açtıklarını ifade eden Bulut, "Maç hem biz hem de Trabzonspor için önemliydi. İki takım kazanmak için elinden geleni yaptı, pozisyonlara girdi. Bizim daha fazla net pozisyonumuz var. Gördüğüm kadarıyla bizim 6, rakibin 2 net pozisyonu vardı. İlk yarıda aslında 2-0 galibiyetle içeri girmemiz gerekiyordu. Bazen şansı iyi değerlendiremiyorsunuz. Bunu ikinci yarıda Pelkas’ın şutuyla yaptık. Kalemizde 1-2 pozisyon gördük. Mücadelemiz çok iyiydi. Bu mücadelelerinden dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum. 3 puandan dolayı mutluyuz. İnşallah bu şekilde bu mücadeleyle aynı şekilde devam ederiz" diye konuştu.

"İnşallah şampiyon biz oluruz"

Erol Bulut, bir basın mensubunun, "Bu galibiyet size nefes aldırdı mı?" şeklindeki bir soru üzerine de "Büyük takımlar şampiyonluğa oynuyorsa mağlubiyetten sonra moralleri bozuk oluyor. Bizim de olduğu gibi. Fenerbahçe, her maça galibiyet için çıkıyor. Zaman zaman olmuyor, puan kaybediyoruz. Bu sezon sonuna bu şekilde devam edecek. 14 tane lig maçı var. En çok puan alan şampiyonluğu üstlenecek. İnşallah o da biz oluruz" ifadelerini kullandı.

  • "Bireysel toplantılar yaptık"
  • Karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa verdiği röportaj esnasında, haftayı nasıl geçirdiklerinin sorulması üzerine Erol Bulut, "Nasıl hazırlandığımızı görmeniz için Samandıra'ya gelmeniz gerekir. Bireysel şekilde futbolcularla görüştük. Toplantılar yaptık. Futbolcularımı tebrik ediyorum gösterdikleri mücadeleden dolayı. 14 lig maçı var. Her şey olabilir. İnsanlar belki şansları eşit görmüyor ama bence eşit" yanıtı verdi.

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