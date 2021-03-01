Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci açıklaması: Hangisi oynar?

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Kritik mücadeleyi sarı-lacivertliler, Pelkas'ın attığı şık golle 1-0 kazandı ve şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet elde etti.

Mücadele sonrasında NTV'de karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci hakkında da açıklamalarda bulundu. Dilmen, "Fenerbahçe önde oynaması gereken bir takım. Bunun içinde Mesut'un zamana ihtiyacı var" dedi.

"Sisteme göre oyuncu, oyuncuya göre sistem belirlenir"

'Fenerbahçe'de İrfan Can ile Mesut Özil beraber oynar mı' sorusuna da yanıt veren Rıdvan Dilmen, "Teknik direktörler sistemine göre oyuncu, oyuncuya göre sistem belirler. Gustavo, İrfan Can, Pelkas, Mesut, Sosa gibi oyuncun olsun, bunlar yük olsun. Galatasaray'ın yedeklerine bak, koy 11'e. Fenerbahçe'de henüz öyle bir durumu yok. Gustavo ve İrfan Can geliyor daha. Şunu söylemekte fayda var, kazandığın oyuncu Sosa. Erol Bulut geç de olsa doğruyu buldu" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçı sonrası karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi:



"Geçen seneden bu yana Yaşar Uğurlu'dan çekmediğimiz kalmadı. Bu kadar hatayı üst üste yapıyorsan bu işi bırakacaksın." pic.twitter.com/eExIEYwn7N REKLAM February 28, 2021



