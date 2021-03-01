Spor Rıdvan Dilmenden Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci açıklaması Hangisi oynar?
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Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci açıklaması: Hangisi oynar?

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, 'Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci beraber oynar mı" sorusuna da yanıt verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen
Rıdvan Dilmen

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Kritik mücadeleyi sarı-lacivertliler, Pelkas'ın attığı şık golle 1-0 kazandı ve şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet elde etti.

Mücadele sonrasında NTV'de karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci hakkında da açıklamalarda bulundu. Dilmen, "Fenerbahçe önde oynaması gereken bir takım. Bunun içinde Mesut'un zamana ihtiyacı var" dedi.

  • "Sisteme göre oyuncu, oyuncuya göre sistem belirlenir"
  • 'Fenerbahçe'de İrfan Can ile Mesut Özil beraber oynar mı' sorusuna da yanıt veren Rıdvan Dilmen, "Teknik direktörler sistemine göre oyuncu, oyuncuya göre sistem belirler. Gustavo, İrfan Can, Pelkas, Mesut, Sosa gibi oyuncun olsun, bunlar yük olsun. Galatasaray'ın yedeklerine bak, koy 11'e. Fenerbahçe'de henüz öyle bir durumu yok. Gustavo ve İrfan Can geliyor daha. Şunu söylemekte fayda var, kazandığın oyuncu Sosa. Erol Bulut geç de olsa doğruyu buldu" ifadelerini kullandı.

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