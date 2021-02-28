Trabzon'da kazanan Fenerbahçe: Kritik galibiyet

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 76. dakikada Dimitris Pelkas kaydetti.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler puanını 54'e yükseltirken, bordo-mavililer 48 puanda kaldı.

Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Seri sona erdi

Fenerbahçe'ye sahasında 1-0 kaybeden Trabzonspor'un 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

SPOR Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde herkes ona hayran kaldı

Karşılaşmanın dakika dakika özeti

1' Trabzonspor'un yıldız ismi Nwakaeme maçın ilk dakikasında Altay'ı önde ördü ve uzaklardan şansını denedi. Top dışarıya gitti.

6' Trabzonspor'da Ekuban, Osayi Samuel'e yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü.

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12' Derbinin 12. dakikasında Fenerbahçe antrenörü Volkan Demirel ve kaptan Gökhan Gönül, Trabzonsporlu Nwakaeme ile gerginlik yaşadı.

22' Trabzonspor, Fenerbahçe baskısını atlattı ve hızlı çıktı. Djaniny'nin sağ kanattan arka direğe açtığı ortaya Nwakaeme vuruşunu yaptı ancak top dışarıya gitti.

24' Fenerbahçe etkili geldi. Mert Hakan uzaktan şansını denedi, Uğurcan Çakır kurtardı. Milli kaleci sonrasında da Szalai'nin şutunu çıkartmayı başardı.

29' Uğurcan'dan bir kurtarış daha! Thiam'ın yüzde yüzlük gol pozisyonunda Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

37' Trabzonspor, bu dakikalarda hücum pres yapıyor. Fenerbahçe savunması top çıkarmakta zorlanıyor.

38' Trabzonspor Djaniny ile önemli bir fırsat yakaladı. Djaniny'nin şutunu Altay kurtardı. Yaşar Kemal Uğurlu bu pozisyonda 'elle oynama var' diyerek düdüğünü çaldı.

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45' Trabzonspor'da Nwakaeme 45. dakikada Serdar Aziz ile ikili mücadeleye girdi. Nijeryalı futbolcu savunmayı eksik yakaladığı anda hakem Yaşar Kemal Uğurlu faul düdüğünü çaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

54' Fenerbahçe'de Sosa korneri kullandı ön direkte Gökhan Gönül kafa vuruşunu yaptı. Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

55' Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor'un hızlı çıktığı atakta Ekuban'ı düşürdü ve sarı kart gördü. Mert Hakan cezalı duruma düştü.

58' Trabzonspor'da Ekuban ceza sahası içinde yerde kaldı ve penaltı bekledi. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonda Ekuban'ın elle oynadığını ifade etti. Ekuban kendisine yapılan müdahalenin daha önce olduğu yönünde itirazlarda bulundu.

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65' Fenerbahçe'de Thiam ve Mesut Özil oyundan alındı. Valencia ve Samatta oyuna dahil oldu.

69' Trabzonspor'da Nwakaeme sol kanatta istediği alanları bulmaya başladı. Nijeryalı futbolcunun şutu kaleci Altay'da kaldı.

71' Fenerbahçe'de Serdar Aziz, sarı kart gördü ve Antalyaspor maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

75' Trabzonspor'da sarı kartı olan Ekuban oyundan alındı. Yusuf Sarı sahaya dahil oldu

76' Ferdi Kadıoğlu'nun asistinde Dimitris Pelkas, uzak mesafeden attığı şutla takımını 1-0 öne geçirdi.

78' Abdullah Avcı, Pelkas'ın golünden önce topu kaptıran Serkan Asan'ı oyundan aldı. Trabzonspor'da oyuna giren isim Yunus Mallı.

83' Trabzonspor'da Djaniny'nin kafa vuruşu direkten döndü.

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90+2' Trabzonspor'da Bakasetas rakip ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Trabzonsporlu futbolcular penaltı bekliyor. Hakem 'devam' dedi.