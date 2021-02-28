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Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde herkes ona hayran kaldı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Sarı lacivertlilerde Macaristanlı futbolcu Attila Szalai sol bekte gösterdiği performansla kamuoyunda büyük takdir topladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Attila Szalai
Attila Szalai

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmaya sol bekte başlayan Macar stoper Attila Szalai gösterdiği performansla takdir topladı. Genç oyuncu için sosyal medyada yüzlerce tweet atıldı.

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Twitter hesabından Szalai'yi Maldini'ye benzetirken birçok sosyal medya kullanıcısı ve futbol yorumcusu Macar futbolcuyu attıkları mesajlarla gündeme taşıdı.

Attila Szalai'nin ilk yarı performansı:

  • İsabetli şut: 1
  • Pas isabeti: %85.7
  • İkili mücadele: 2/4
  • Pas arası: 2
  • Kazanılan sahipsiz top: 4

İşte Szalai için yapılan yorumlardan bazıları;

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