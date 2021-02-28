Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde herkes ona hayran kaldı

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmaya sol bekte başlayan Macar stoper Attila Szalai gösterdiği performansla takdir topladı. Genç oyuncu için sosyal medyada yüzlerce tweet atıldı.

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Twitter hesabından Szalai'yi Maldini'ye benzetirken birçok sosyal medya kullanıcısı ve futbol yorumcusu Macar futbolcuyu attıkları mesajlarla gündeme taşıdı.

Attila Szalai'nin ilk yarı performansı:

İsabetli şut: 1

Pas isabeti: %85.7

İkili mücadele: 2/4

Pas arası: 2

Kazanılan sahipsiz top: 4

İşte Szalai için yapılan yorumlardan bazıları;

Attila -Maldini gibi. — Nihat Kahveci 🇹🇷 (@NihatKahveci8) February 28, 2021

Fenerbahçe ilk yarı sahada oldukça disiplinli ve iyi gözüktü. Sarı-lacivertliler net fırsatlara da girdi. Son vuruşlar daha iyi olabilirdi. Szalai ise yine kendine hayran bıraktı.. REKLAM February 28, 2021

Trabzon’un lig standartına yakın (ağızlarıyla kuş tutmasalar da olur) oynayacak iki beke ihtiyacı var. Berat da iyi oynamıyor bugün. Gerçi orta saha komple şaşkın. Uğurcan takımını ayakta tutuyor. Maçın en iyisi (şu ana dek) Attila Szalai... — Serkan Korkmaz (@serkan_korkmaz) February 28, 2021