Erol Bulut’un milli ara için özel planı ortaya çıktı: Futbolculara özel analiz
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın hücumdaki etkinliğini
artırmak istiyor. Deneyimli çalıştırıcı, kaçırılan pozisyonlarla ilgili geniş kapsamlı
bir analiz hazırlattı. Bu pozisyonlar oyunculara izletilerek, üzerinde çalışılacak.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig’e verilen arada takımın bitiricilik konusundaki eksikliklerine çare arayacak. Sarı-lacivertli takımın yaptığı basit hatalar ve kaçırdıkları gol pozisyonlarıyla ilgili geniş bir analiz hazırlatan başarılı çalıştırıcı, pozisyona girme açısından eksikliklerinin olmadığını, son vuruşlardaki yetersiz kaldıklarını belirtiyor.
Oyuncularına kaçırdıkları pozisyonları ve yapılan hataları izletecek olan Bulut, milli arada ve dönüşünde son vuruş ile orta sahadan hücuma çıkılması, farklı hücum kurguları üzerine çalışma programı hazırladı
Hücum çeşitlenecek
Teknik direktör Erol Bulut, hem futbolcuların son vuruş konusundaki verimliliğini artırmayı, hem de hücum varyasyonlarını çeşitlendirmeyi planlıyor. Fenerbahçe çalıştırıcısı, sadece kenar ortalarından değil, orta saha merkezden de paslarla hücuma çıkılması için çalışmalar yaptıracak.
Hücum bölgesinde kaptırılan toplarda geri dönüşlerde sıkıntı yaşadıklarını ve gerideki boşlukların rakipleri için avantaj olduğunu belirten Bulut, savunma ve orta saha oyuncularından geri dönüşlerde hızlı olmasını istiyor. Orta saha ve savunmaya yönelik çalışmalar yaptıracak Erol Bulut, böylece gol sayısını da artırmayı hedefliyor.
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