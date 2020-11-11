Erol Bulut’un milli ara için özel planı ortaya çıktı: Futbolculara özel analiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig’e verilen arada takımın bitiricilik konusundaki eksikliklerine çare arayacak. Sarı-lacivertli takımın yaptığı basit hatalar ve kaçırdıkları gol pozisyonlarıyla ilgili geniş bir analiz hazırlatan başarılı çalıştırıcı, pozisyona girme açısından eksikliklerinin olmadığını, son vuruşlardaki yetersiz kaldıklarını belirtiyor.

Oyuncularına kaçırdıkları pozisyonları ve yapılan hataları izletecek olan Bulut, milli arada ve dönüşünde son vuruş ile orta sahadan hücuma çıkılması, farklı hücum kurguları üzerine çalışma programı hazırladı

Fenerbahçe ders çıkaracak Fenerebahçe’nin kendi sahasında Konyaspor’a 2-0 mağlup olması camia içerisinde üzüntüye neden olurken, bazı sorgulamaları da beraberinde getirdi. Sarı-lacivertli takımda, yanlışların tekrarlanmaması için bazı tespitler yapıldı. Öne çıkan konular ise şöyleydi; teknik direktör Erol Bulut oyuncu değişiklikleriyle ve saha içinde oyuna müdahalesiyle sınıfta kaldı. Teknik heyetin hücum anlamında bir B planı oluşturması gerekiyor. Teknik direktör Erol Bulut, Sosa’nın yokluğunda orta saha merkezden etkili bir oyun planını sahaya yansıtamadı. Oyuncu değişiklikleri hatalıydı. Mert Hakan Yandaş yedek kulübesinde unutuldu. Geçen hafta kadroda yer almayan Ferdi Kadıoğlu ile Thiam bu hafta kurtarıcı olarak sahaya sürüldü. Ancak Mert Hakan ve Novak gibi isimler teknik heyet tarafından hiç düşünülmedi. Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut'a: Böyle oynatırsan 4 değil, 14 kere de yenilirsinDoldur boşalt eleştirisiGeriye düştükten sonra Fenerbahçe oyun disiplininden koptu. Son 10 dakika tamamen doldur-boşalta döndü. Savunma arkasına atılan toplar tehlike oluştururken, geçen hafta Antalyaspor karşılaşmasında Podolski, bu haftada da Konyaspor maçında savunma arkasına atılan topta Kravets golü buldu. Geçtiğimiz haftalarda bazı maçlarda ise Altay kurtarışlarıyla gole engel olmuştu. Teknik heyet, savunmadaki bu sıkıntıya çözüm bulmalı. Sarı lacivertliler, yine Pelkas’ın geçerli sayılmayan golü dışında akan oyun/pasla net bir pozisyona giremedi. Sadece kenar ortalardan gol arama yolunu tercih etti. Ceza sahası çevresindeki paslaşmada sıkıntı yaşanıyor. İleri üçlüyü oluşturan Valencia, Pelkas ve Samatta birbirleriyle pas bağlantısı kuramıyor. Bu da 3 oyuncuyu hücum anlamında verimlilikten uzaklaştırıyor.Konyaspor Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirdi

Hücum çeşitlenecek

Teknik direktör Erol Bulut, hem futbolcuların son vuruş konusundaki verimliliğini artırmayı, hem de hücum varyasyonlarını çeşitlendirmeyi planlıyor. Fenerbahçe çalıştırıcısı, sadece kenar ortalarından değil, orta saha merkezden de paslarla hücuma çıkılması için çalışmalar yaptıracak.

Hücum bölgesinde kaptırılan toplarda geri dönüşlerde sıkıntı yaşadıklarını ve gerideki boşlukların rakipleri için avantaj olduğunu belirten Bulut, savunma ve orta saha oyuncularından geri dönüşlerde hızlı olmasını istiyor. Orta saha ve savunmaya yönelik çalışmalar yaptıracak Erol Bulut, böylece gol sayısını da artırmayı hedefliyor.