Fenerbahçe ders çıkaracak

Süper Lig’in 8. haftasında evinde Konyaspor’a kaybeden Fenerbahçe’de hatalardan ders çıkarmak için durum tespitleri yapıldı. Sarı-lacivertli takımda, teknik heyetin oyuna müdahalesi ve hücum organizasyonundaki eksiklikler ön plana çıktı. Milli arada bu açıklar kapatılmaya çalışılacak.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerebahçe’nin kendi sahasında Konyaspor’a 2-0 mağlup olması camia içerisinde üzüntüye neden olurken, bazı sorgulamaları da beraberinde getirdi. Sarı-lacivertli takımda, yanlışların tekrarlanmaması için bazı tespitler yapıldı. Öne çıkan konular ise şöyleydi; teknik direktör Erol Bulut oyuncu değişiklikleriyle ve saha içinde oyuna müdahalesiyle sınıfta kaldı. Teknik heyetin hücum anlamında bir B planı oluşturması gerekiyor. Teknik direktör Erol Bulut, Sosa’nın yokluğunda orta saha merkezden etkili bir oyun planını sahaya yansıtamadı. Oyuncu değişiklikleri hatalıydı. Mert Hakan Yandaş yedek kulübesinde unutuldu. Geçen hafta kadroda yer almayan Ferdi Kadıoğlu ile Thiam bu hafta kurtarıcı olarak sahaya sürüldü. Ancak Mert Hakan ve Novak gibi isimler teknik heyet tarafından hiç düşünülmedi.
Doldur boşalt eleştirisi
Geriye düştükten sonra Fenerbahçe oyun disiplininden koptu. Son 10 dakika tamamen doldur-boşalta döndü. Savunma arkasına atılan toplar tehlike oluştururken, geçen hafta Antalyaspor karşılaşmasında Podolski, bu haftada da Konyaspor maçında savunma arkasına atılan topta Kravets golü buldu. Geçtiğimiz haftalarda bazı maçlarda ise Altay kurtarışlarıyla gole engel olmuştu. Teknik heyet, savunmadaki bu sıkıntıya çözüm bulmalı. Sarı lacivertliler, yine Pelkas’ın geçerli sayılmayan golü dışında akan oyun/pasla net bir pozisyona giremedi. Sadece kenar ortalardan gol arama yolunu tercih etti. Ceza sahası çevresindeki paslaşmada sıkıntı yaşanıyor. İleri üçlüyü oluşturan Valencia, Pelkas ve Samatta birbirleriyle pas bağlantısı kuramıyor. Bu da 3 oyuncuyu hücum anlamında verimlilikten uzaklaştırıyor.
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