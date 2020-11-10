Fenerbahçe ders çıkaracak

Fenerebahçe’nin kendi sahasında Konyaspor’a 2-0 mağlup olması camia içerisinde üzüntüye neden olurken, bazı sorgulamaları da beraberinde getirdi. Sarı-lacivertli takımda, yanlışların tekrarlanmaması için bazı tespitler yapıldı. Öne çıkan konular ise şöyleydi; teknik direktör Erol Bulut oyuncu değişiklikleriyle ve saha içinde oyuna müdahalesiyle sınıfta kaldı. Teknik heyetin hücum anlamında bir B planı oluşturması gerekiyor. Teknik direktör Erol Bulut, Sosa’nın yokluğunda orta saha merkezden etkili bir oyun planını sahaya yansıtamadı. Oyuncu değişiklikleri hatalıydı. Mert Hakan Yandaş yedek kulübesinde unutuldu. Geçen hafta kadroda yer almayan Ferdi Kadıoğlu ile Thiam bu hafta kurtarıcı olarak sahaya sürüldü. Ancak Mert Hakan ve Novak gibi isimler teknik heyet tarafından hiç düşünülmedi.

Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut'a: Böyle oynatırsan 4 değil, 14 kere de yenilirsin Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi Konyaspor 2-0 kazandı. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Jevtovic ve 77. dakikada Kravets attı.Karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, teknik direktör Erol Bulut'a yüklendi. Fenerbahçe'nin beklerinin savunmada sıkıntılar yaşadığını söyleyen Dilmen, namağlup şampiyonluğun kolay olmadığını belirtti."4 değil 14 kere de yenilirsin"Mücadele sonrasında Erol Bulut hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, "Namağlup şampiyon olmaktan bahsediyordu Erol Hoca ama kolay değil, olmadığı görüldü. Gerçekçi olmak gerekirse 21 takımlı ligde 4-5 mağlubiyetle şampiyon olabilirsiniz. Ancak Erol Hocam, sen böyle oynatırsan 4 değil, 14 kere de yenilirsin" ifadelerini kullandı."Mert Hakan, Novak ve Nazım'ın zamanı geldi"Sarı-lacivertlilerin kadrosu hakkında da konuşan Dilmen, "Fenerbahçe'nin geniş kadrosu var ama takım Ozan ve Gustavo'nun sırtına yüklenmiş gibi görünüyor. Yenilen gollerde de gorüldü ki iki bek savunmada sıkıntılar yaşıyor. Mert Hakan, Novak, Nazım gibi oyuncuların da ilk 11'de değerlendirileceği zamanlar gelmeli" dedi.İsmail Kartal'dan Fenerbahçe itirafıKonyaspor Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirdiFenerbahce'nin geniş kadrosu var ama takım Ozan ve Gustavo'nun sırtına yüklenmiş gibi görünüyor. Yenilen gollerde de gorüldü ki iki bek savunmada sıkıntılar yaşıyor. Mert Hakan, Novak, Nazım gibi oyuncuların da ilk 11'de değerlendirileceği zamanlar gelmeli.— Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8) November 7, 2020

Doldur boşalt eleştirisi

Geriye düştükten sonra Fenerbahçe oyun disiplininden koptu. Son 10 dakika tamamen doldur-boşalta döndü. Savunma arkasına atılan toplar tehlike oluştururken, geçen hafta Antalyaspor karşılaşmasında Podolski, bu haftada da Konyaspor maçında savunma arkasına atılan topta Kravets golü buldu. Geçtiğimiz haftalarda bazı maçlarda ise Altay kurtarışlarıyla gole engel olmuştu. Teknik heyet, savunmadaki bu sıkıntıya çözüm bulmalı. Sarı lacivertliler, yine Pelkas’ın geçerli sayılmayan golü dışında akan oyun/pasla net bir pozisyona giremedi. Sadece kenar ortalardan gol arama yolunu tercih etti. Ceza sahası çevresindeki paslaşmada sıkıntı yaşanıyor. İleri üçlüyü oluşturan Valencia, Pelkas ve Samatta birbirleriyle pas bağlantısı kuramıyor. Bu da 3 oyuncuyu hücum anlamında verimlilikten uzaklaştırıyor.

Konyaspor Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirdi Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi Konyaspor 2-0 kazandı. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Jevtovic ve 77. dakikada Kravets attı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe 17 puanda kalırken, Konyaspor ise 9 puana yükseldi. Milli aranın ardından Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Konyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyon: Gol iptal edildiFenerbahçe ilk kez kaybettiSüper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor’a 2-0 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Ligin ilk 7 haftasında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Konya karşısında mağlup olarak ilk kez kaybeden taraf oldu. Maçın 31. dakikasında Pelkas’ın attığı gol öncesinde Valencia’nın elle müdahalesi dolayısıyla hakem Ali Şansalan golü VAR kararıyla iptal ederken, Konyaspor 67. dakikada Jevtovic ve 77. dakikada Kravets’in attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.



