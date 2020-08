Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş'tan dikkat çeken paylaşım

Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon için Fenerbahçe’nin 177 milyon 573 bin 89 TL harcama limiti olacağını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten bu karara sert tepki geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "TFF tarafından bugün açıklanan ve futbol gerçekleriyle bağdaşmayan takım harcama limitleri, asla kabul edilemez ve uygulanamaz düzeydedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Hiç transfer yapmasak dahi 2021/22 sezonunda 3 puan silme, transfer yasağı, kadro sınırlaması, para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanacağı anlamını taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Mert Hakan Yandaş: Limit yok

Sivasspor ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı sosyal medyada gündeme oturdu. 25 yaşındaki oyuncunun çalışmalarını sürdürdüğü videonun üzerine "Limit yok" notunu düşmesi, TFF'nin harcama limitlerine gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Mert Hakan Yandaş'ın bu paylaşımını kısa süre içerisinde sosyal medyada gündeme taşıdılar.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu harcama limitleri açıklandı Süper Lig'de kulüplerinin yaz transfer dönemi için merakla beklediği harcama limitleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamayla duyruldu.Bu sezon 21 takımla oynanacak Süper Lig'de takımlar kadrolarını geniş tutmak istiyor. Uzun bir maraton için alternatifli kadro oluşturmak isteyen ekipler harcama limitlerinin açıklanmasıyla birlikte transfer politikalarını oluşturacaklar.İşte Süper Lig ekiplerinin bu sezonki harcama limitleri; Şampiyon Başakşehir kasasını doldurdu: Dev gelirHarcama limitleri aşılırsa ne olacak?Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtarYüzde 6-10 aşılırsa: Kadro sınırlamasıYüzde 11-15 aşılırsa: Transfer yasağıYüzde 16-20 aşılırsa: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanmasıYüzde 21-25 aşılırsa: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanmasıYüzde 26 ve üstü aşılırsa: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.2019-2020 sezonunda takımların harcama limitleri ne kadardı?Galatasaray - ₺451.659.184Başakşehir - ₺179.821.014Beşiktaş - ₺275.335.170Trabzonspor - ₺126.552.658Yeni Malatya - ₺97.575.509Fenerbahçe - ₺224.731.066Antalyaspor - ₺59.355.091Konyaspor - ₺83.192.355Alanyaspor - ₺100.032.618Kayserispor - ₺69.092.764Rizespor - ₺121.001.299Sivasspor - ₺82.439.445Ankaragücü - ₺83.167.107Kasımpaşa - ₺90.647.027Gaziantep FK - ₺96.545.656Gençlerbirliği - ₺84.125.951Denizlispor - ₺78.184.551