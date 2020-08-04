Fenerbahçe Kulübü'nden çok sert limit tepkisi: Saçmalık!

Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon için Fenerbahçe’nin 177 milyon 573 bin 89 TL harcama limiti olacağını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten bu karara sert tepki geldi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün açıklanan ve futbol gerçekleriyle bağdaşmayan takım harcama limitleri, asla kabul edilemez ve uygulanamaz düzeydedir.
- Kulübümüz ve camiamız, içerisinde bulunduğumuz transfer döneminde bu kabul edilemez saçmalığa karşı her türlü hak arayış mücadelesini sonuna kadar verecektir.
- Harcama limitleri uygulamasına ilişkin başından beri “kervan yolda dizilir” mantığı ile hareket edilmemesini, uygulanabilir, sürdürülebilir bir talimata ihtiyaç olduğunu ve mevcut haliyle Türk futbolunun adil rekabet ortamından uzaklaşacağını ifade etmiş; harcama limitlerinin gerçekçi bir yaklaşımdan uzak ve sürdürülemez olduğunu vurgulamıştık.
- Bugün geldiğimiz nokta ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir.
- Uygulamaya başlandığı ilk günden beri kurgusunun yanlış tasarlanmış olduğuna dikkat çektiğimiz bu talimat, mevcut hükümlere göre hesaplanmış olsaydı limitimizin (eksi) - 436 Milyon TL olması gerekirdi.
- Eksi yüz milyonlarca liralık harcama limiti hesabı da talimatın ne kadar yanlış dizayn edildiğini tartışmasız olarak ortaya koymaktadır.
- Eksi harcama limiti garabetini gidermek için TFF Lisans Kurulu tarafından yapıldığını düşündüğümüz hesap manevralarıyla harcama limitimiz mevcut oyuncularımız ve yeni transferlerimiz 154 Milyon TL (18.8 Milyon Euro) olarak açıklanmıştır.
- Bu hesaplama manevraları, kulübümüz adına olumlu bir tablo oluşturmamakla beraber; bu adımların tamamen talimatın gerçek dışı hesaplama yöntemlerini gizlemeye yönelik olduğu intibasını uyandırmaktadır.
- 2020/21 sezonunda hali hazırda sözleşmesi devam eden oyuncularımızın yükümlülükleri kulübümüz için açıklanan 154 milyon TL (18.8 Milyon Euro) limitin çok üzerindedir.
- Bu durum, yeni sezonda da Kulübümüzün transfer yapmasına engel olmaya çalışılacağı, hiç yeni transfer yapmadığımız durumda dahi 2021/22 sezonunda Talimatın Ek XII J maddesi gereği Kulübümüzün 3 puanının silineceği ve buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanacağı anlamını taşımaktadır.
- Bununla beraber yönetim kurulumuz göreve geldiği günden bu yana finansal durumunu düzeltmek adına bir çok adım atmıştır. Takım harcama limitlerine dahil olan kalemlerde 2017-2018 sezonunda 92 Milyon Euro’luk harcamayı bir sonraki sezon 82 Milyon Euro’ya geçtiğimiz sezon ise 64 Milyon Euro seviyelerine indirmiş olup, %30’luk bir tasarruf sağlamıştır. Ancak açıklanan limitler doğrultusunda bugün bizden beklenen 64 Milyon Euro’dan 18.8 Milyon Euro seviyesine inmemizdir. Buna hangi açıdan bakarsanız bakın, futbolun gerçeklerinden çok uzak olduğu aşikardır.
- Bir kez daha üstüne basa basa vurgulamak isteriz ki; kurgusu en başından yanlış tasarlanmış, haksız rekabete sebebiyet veren ve 2019/20 sezonunda kulübümüze ciddi şekilde zarar veren bu talimatın, bir kez daha önümüzü kesmemesi için camia olarak gereken her türlü mücadeleyi her ortamda sonuna kadar vereceğiz.
- Atılacak adımlar ve alınacak aksiyonlar doğrultusunda önümüzdeki günlerde camiamızı bilgilendireceğiz.
- Bu aşamada taraftarlarımızdan sabırlı ve gerektiği takdirde camia olarak atacağımız adımlar için de bir o kadar hazırlıklı olmalarını rica ediyoruz."
TFF'nin açıkladığı harcama limitleri hakkında ne düşünüyorsun? pic.twitter.com/1N3VADbNGp
TFF'nin açıkladığı harcama limitleri hakkında ne düşünüyorsun? pic.twitter.com/1N3VADbNGp— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 4, 2020
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