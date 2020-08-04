Süper Lig'de 2020-2021 sezonu harcama limitleri açıklandı

Süper Lig'de kulüplerinin yaz transfer dönemi için merakla beklediği harcama limitleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamayla duyruldu.

Bu sezon 21 takımla oynanacak Süper Lig'de takımlar kadrolarını geniş tutmak istiyor. Uzun bir maraton için alternatifli kadro oluşturmak isteyen ekipler harcama limitlerinin açıklanmasıyla birlikte transfer politikalarını oluşturacaklar.

İşte Süper Lig ekiplerinin bu sezonki harcama limitleri;

Şampiyon Başakşehir kasasını doldurdu: Dev gelir Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.Başakşehir ne kadar kazandı? Süper Lig'de mücadele ettiği için 38 milyon lira ''ayak bastı'' parası alan Medipol Başakşehir, 68 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu. Turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk primi olarak 36 milyon lirayı daha kasasına koyacak.UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanan Medipol Başakşehir, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 20 milyon euro gibi bir geliri de kasasına koyacak. UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden ve son 16 turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ın karşısına çıkacak Medipol Başakşehir, şu ana kadar kasasına 13 milyon euro koymuş durumda. Evinde oynadığı ilk maçı kazanan turuncu-lacivertliler, çeyrek finale kalması halinde 1,5 milyon euro daha gelir elde edecek. Medipol Başakşehir'in, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nden kazandığı rakam yaklaşık 115 milyon lirayı bulacak.Toplam 420 milyon liraTüm bunlar toplandığında Medipol Başakşehir yaklaşık 420 milyon liralık bir gelirin sahibi olacak.Şampiyon BaşakşehirBaşakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Harcama limitleri aşılırsa ne olacak?

Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtar

Yüzde 6-10 aşılırsa: Kadro sınırlaması

Yüzde 11-15 aşılırsa: Transfer yasağı

Yüzde 16-20 aşılırsa: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması

Yüzde 21-25 aşılırsa: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması

Yüzde 26 ve üstü aşılırsa: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.

2019-2020 sezonunda takımların harcama limitleri ne kadardı?