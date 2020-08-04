Süper Lig'de 2020-2021 sezonu harcama limitleri açıklandı

Süper Lig'de kulüplerinin yaz transfer dönemi için merakla beklediği harcama limitleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamayla duyruldu.
Bu sezon 21 takımla oynanacak Süper Lig'de takımlar kadrolarını geniş tutmak istiyor. Uzun bir maraton için alternatifli kadro oluşturmak isteyen ekipler harcama limitlerinin açıklanmasıyla birlikte transfer politikalarını oluşturacaklar.
İşte Süper Lig ekiplerinin bu sezonki harcama limitleri;
Harcama limitleri aşılırsa ne olacak?
- Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtar
- Yüzde 6-10 aşılırsa: Kadro sınırlaması
- Yüzde 11-15 aşılırsa: Transfer yasağı
- Yüzde 16-20 aşılırsa: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması
- Yüzde 21-25 aşılırsa: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması
- Yüzde 26 ve üstü aşılırsa: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.
2019-2020 sezonunda takımların harcama limitleri ne kadardı?
- Galatasaray - ₺451.659.184
- Başakşehir - ₺179.821.014
- Beşiktaş - ₺275.335.170
- Trabzonspor - ₺126.552.658
- Yeni Malatya - ₺97.575.509
- Fenerbahçe - ₺224.731.066
- Antalyaspor - ₺59.355.091
- Konyaspor - ₺83.192.355
- Alanyaspor - ₺100.032.618
- Kayserispor - ₺69.092.764
- Rizespor - ₺121.001.299
- Sivasspor - ₺82.439.445
- Ankaragücü - ₺83.167.107
- Kasımpaşa - ₺90.647.027
- Gaziantep FK - ₺96.545.656
- Gençlerbirliği - ₺84.125.951
- Denizlispor - ₺78.184.551
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