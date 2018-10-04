Fenerbahçe-Spartak Trnava

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile 19.55'te karşılaşacak. Kritik mücadele öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe
- Harun; Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Isla; Reyes, Eljif, Jailson; Ayew, Slimani, Frey
Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Cocu, Yassine Benzia'yı bu maçta ilk 11'de oynatmazken son günlerde transferi tartışma konusu olan Frey'e ilk 11'de şans verdi.
Spartak Trnava
- Chudy, Kadlec, Toth, Oravec, Hladik, Rada, Kulhanek, Jirka, Grendel, Chanturisvili, Bakos
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