UEFA AVRUPA LİGİ

Fenerbahçe-Spartak Trnava

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile 19.55'te karşılaşacak. Kritik mücadele öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Spartak Trnava

Fenerbahçe-Spartak Trnava

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile 19.55'te karşılaşacak. Kritik mücadele öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe

  • Harun; Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Isla; Reyes, Eljif, Jailson; Ayew, Slimani, Frey
Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Cocu, Yassine Benzia'yı bu maçta ilk 11'de oynatmazken son günlerde transferi tartışma konusu olan Frey'e ilk 11'de şans verdi.

Spartak Trnava

  • Chudy, Kadlec, Toth, Oravec, Hladik, Rada, Kulhanek, Jirka, Grendel, Chanturisvili, Bakos


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