Fenerbahçe-Spartak Trnava

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile 19.55'te karşılaşacak. Kritik mücadele öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe

Harun; Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Isla; Reyes, Eljif, Jailson; Ayew, Slimani, Frey

Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Cocu, Yassine Benzia'yı bu maçta ilk 11'de oynatmazken son günlerde transferi tartışma konusu olan Frey'e ilk 11'de şans verdi.

Spartak Trnava

Chudy, Kadlec, Toth, Oravec, Hladik, Rada, Kulhanek, Jirka, Grendel, Chanturisvili, Bakos



