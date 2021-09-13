Fenerbahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu'nun yeni işi belli oldu

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra teknik direktörlük yapmaya devam edeceğini açıklayan Emre Belözoğlu, bu hafta oynanacak olan Barcelona-Bayern Münih maçında yorumculuk yapacak.

Karşılaşmayı yayınlayacak yayın platformuyla anlaşma sağlayan Belözoğlu'nun Şampiyonlar Ligi mücadelesinde anlatım koltuğunda yorumculuk desteği sağlayacağı belirtildi.

Emre Belözoğlu'nun adı son zamanlarda Başakşehir teknik direktörlüğü ve Milli Takım'daki yeni planlamada geçiyor.

Emre Belözoğlu iki sezon önce futbol kariyerine son vermişti. Tecrübeli futbol adamı geçtiğimiz sezonun başında ise Fenerbahçe sportif direktörlüğü görevini üstlenmişti. Belözoğlu, sezonun son bölümünde ise sahaya inmiş ve takımın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

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