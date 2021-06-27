Spor Emre Belözoğlu için sürpriz iddia Dünyaca ünlü teknik adamın yardımcısı oluyor
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Emre Belözoğlu için sürpriz iddia: Dünyaca ünlü teknik adamın yardımcısı oluyor

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin Fenerbahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu'nu teknik ekibine dahil etmeyi düşündüğü öne sürüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Belözoğlu için sürpriz iddia: Dünyaca ünlü teknik adamın yardımcısı oluyor
Emre Belözoğlu sarı-lacivertli takımının başında 10 maça çıktı.

Geçen sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan ve son haftalarda takımın teknik direktörlüğünü üstlenen Emre Belözoğlu'yla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınından Sport Press 24'ün aktardığı haberde; Lazio'nun yeni teknik direktörü Maurizio Sarri'nin yardımcı olarak Belözoğlu'nu düşündüğü belirtildi.

Haberde, Inter'de forma giydiği hatırlatılan Emre Beözoğlu'nun "Tanıdık bir isim" ve "Boğaz'ın Maradonası" şeklinde lanse edilmesi dikkati çekti.

  • Emre Belözoğlu'nun adı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılığı için de geçiyordu.

İtalyan teknik adam Sarri, Lazio'dan önce Juventus, Chelsea ve Napoli gibi büyük takımları çalıştırmıştı.
İtalyan teknik adam Sarri, Lazio'dan önce Juventus, Chelsea ve Napoli gibi büyük takımları çalıştırmıştı.


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