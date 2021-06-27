Emre Belözoğlu için sürpriz iddia: Dünyaca ünlü teknik adamın yardımcısı oluyor

Geçen sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan ve son haftalarda takımın teknik direktörlüğünü üstlenen Emre Belözoğlu'yla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basınından Sport Press 24'ün aktardığı haberde; Lazio'nun yeni teknik direktörü Maurizio Sarri'nin yardımcı olarak Belözoğlu'nu düşündüğü belirtildi.
Haberde, Inter'de forma giydiği hatırlatılan Emre Beözoğlu'nun "Tanıdık bir isim" ve "Boğaz'ın Maradonası" şeklinde lanse edilmesi dikkati çekti.
- Emre Belözoğlu'nun adı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılığı için de geçiyordu.