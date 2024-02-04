Feyyaz Uçar'dan Montella'ya mesaj: 'Semih'i davet edecektir'

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 24. haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.





Galibiyetin ardından futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar; derbi, gündem ve transferler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.





Feyyaz Uçar şöyle konuştu:

'Yarın resmi açıklama olur'

"Transfer çalışmaları devam ediyor. Avrupa'da bitti, biz de devam ediyor. Arayışlarımız var. Bugün bir oyuncu geldi. Nottingham Forest'ın kaptanı ve lider bir oyuncu. Onu 2 kulüp anlaşmaya çok yakın. Yarın resmi açıklama olur. O mevkide ve diğer mevkilerde, istediğimiz şekilde gelişirse transfer yapacağız"

'Montella da kadroya davet edecektir'

"Semih umarım uzun yıllar Beşiktaş'ta oynar demek istiyorum ama tutabileceğimizi de zannetmiyorum. Son yıllarda Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük yıldız. Bu sezon bitmez, teklifler zaten başladı. Sezon sonunda hele bir de Montella da kadroya davet edecektir. Ondan sonrasına bakacağız. Semih için en hayırlısı olacak"

'Seyircimiz de mutlu oluyor'

"Mücadele edince seyircimiz de mutlu oluyor. İnşallah oyuncularımız bu arzulu, istekli oyuna devam edecek"











