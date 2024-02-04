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Kartal'ı Semih uçurdu: Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti |ÖZET

Trendyol Süper Lig 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar sahadan 2-0 galip ayrıldı. Galibiyeti getiren golleri dakika (44', 62') Semih Kılıçsoy(2) kaydetti. Beşiktaş puanını 39'a yükselterek 3. sıraya yükseldi. Trabzonspor ise 37 puanla 4. sıraya geriledi. Beşiktaş - Trabzonspor maçının özetine ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden göz atabilirsiniz.

20:54 - 4/02/2024 Pazar
Güncelleme: 21:10 - 4/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un golleriyle Trabzonspor'u mağlup etti.
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un golleriyle Trabzonspor'u mağlup etti.

Beşiktaş, Süper Lig 24. haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.


Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri dakika (44', 62') Semih Kılıçsoy(2) kaydetti.


Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 39'a yükselterek 3. sıraya yükseldi. Trabzonspor ise 37 puanla 4. sıraya geriledi.


Beşiktaş önümüzdeki hafta Kayserispor'a konuk olacak. Trabzonspor ise evinde Hatayspor'u ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU


BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

42. dakikada Visca'nın ortasında Denswil'in ceza yayının sağından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

44. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rashica ile başlayan atakta ikili mücadelede Mendy'den seken topu önünde bulan Semih Kılıçsoy, ceza yayı içinden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu: 1-0.

45+3. dakikada Bardhi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, Denswil'in altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda top direğinden yanından az farkla auta gitti.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

62. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Umut Meraş'ın soldan kullandığı taç atışında Cenk Tosun, meşin yuvarlağı Semih Kılıçsoy ile buluşturdu. Semih, çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra yerden yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

75. dakikada Trabzonspor önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Umut Meraş'ın kafasından seken topla sağdan ceza sahasına giren Visca, yerden ortasını yaptı. Trezeguet'nin altıpasın içinde uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

88. dakikada Mendy'nin ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Trezeguet'nin ceza sahasına girdikten hemen sonra yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

Beşiktaş, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş - Trabzonspor maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG 24. HAFTA SONUÇLARI

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI



#Beşiktaş
#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
23 dakika önce
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