Fikret Orman transfer için Londra'da

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vida'nın imza töreninin ardından Londra'ya gitti. Everton'a gitmesi beklenen Cenk Tosun'un transferi için İngiltere'de olduğu iddia edilen Orman, taraftarlarına müjdeyi verdi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Londra'ya gitmesi sonrasında herkes Cenk Tosun'un Everton'a transferinin sonuçlanacağını düşünmüştü. Ancak konunun çok farklı olduğu ortaya çıktı.Fikret Orman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Londra'ya transfer için geldiğini söyledi. İşte Orman'ın sözlerinden öne çıkan bölüm;
"Londra'ya ara transfer için geldim. Bir iki tane görüşmemiz var. Oyuncu satmak değil de, daha çok takıma takviye için geldim. Şu an bitmiş, yapılmış bir şey yok. Uğraşıyoruz. Bizde transfer günlük olarak hareket etmiyor."
Hatırlanacağı üzere son günlerde Beşiktaş'ın Arsenal'den Giroud ve Leicester City'den Slimani ile ilgilendiği iddia edilmişti.
Yorum