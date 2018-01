Fikret Orman transfer için Londra'da

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Londra'ya gitmesi sonrasında herkes Cenk Tosun'un Everton'a transferinin sonuçlanacağını düşünmüştü. Ancak konunun çok farklı olduğu ortaya çıktı.Fikret Orman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Londra'ya transfer için geldiğini söyledi. İşte Orman'ın sözlerinden öne çıkan bölüm;

"Londra'ya ara transfer için geldim. Bir iki tane görüşmemiz var. Oyuncu satmak değil de, daha çok takıma takviye için geldim. Şu an bitmiş, yapılmış bir şey yok. Uğraşıyoruz. Bizde transfer günlük olarak hareket etmiyor."

Hatırlanacağı üzere son günlerde Beşiktaş'ın Arsenal'den Giroud ve Leicester City'den Slimani ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Beşiktaş'ta Boyko ve Cenk Tosun kampta yok Beşiktaş'ta devre arası kampı öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, kadroda düşünmediği Ukraynalı file bekçisi Denys Boyko ve Everton'a gitmesi beklenen Cenk Tosun'u kadroya almadı.Önceki günlerde transferi için 3 kulüple görüşüldüğü belirtilen Boyko'nun kısa süre içerisinde takımdan ayrılmasının beklendiği ifade edildi.2016'nın Ocak ayında Dnipro'dan 3 milyon 300 bin euroya transfer edilen Boyko, forma şansı bulduğu karşılaşmalarda istenilen performansı sergileyememiş ve Şenol Güneş'in gözünden düşmüştü.Video: İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi Denys Boyko

Fikret Orman'dan Cenk Tosun açıklaması Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun'un transferiyle ilgili sürpriz bir açıklamada bulundu.Vida'nın imza töreninde konuşan Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar;"Cenk Tosun ile alakalı bir cevap vereyim; Hep şunu söylüyorum. Beşiktaş ciddi bir kulüptür. Bütün adımlarını ciddiyet üzerine atar. Oyuncularımıza teklif gelmesi çok normaldir. Tekilf arttırdığımız tarzında şeyler yazıldı. Bunların hepsi gerçek dışıdır. Cenk çok kıymetli bir oyuncu. Everton'ın teklifi var ama Cenk'e Çin'den 35 milyon euro gibi bir teklif de geldi. Bunu hiç gündeme getirmedik. Cenk'in oynama isteği ve geleceği de bizim için değerli. Görüşmeler devam ediyor. Hayırlısı ise olur, hayırlısı değilse olmaz. Sezon sonuna kadar çok hedeflerimiz var. Stratejimize göre hareket ediyoruz ama şu an için bitmiş bir şey yok."Fikret Orman'ın Çin'den teklif geldi dediği kulübün Beijing Guoan olduğu belirtiliyor. Burak Yılmaz'ın eski takımı olan Çin ekibinin yeni bir forvet aradığı biliniyordu.Vida: Adımın Türkçe'deki anlamını biliyorumDomagoj Vida: Mandzukic'e "Come to Beşiktaş" derim