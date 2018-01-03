SÜPER LİG

Beşiktaş Giroud'u istiyor

Cenk Tosun'u Everton'a yollayan Beşiktaş, forvet bölgesine Arsenal'ın Fransız yıldızı Oliver Giroud'u transfer etmek istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Giroud, bu sezon Lacazette'nin kadroya katılmasıyla birlikte ligde 15 maçta forma giydi. Fransız yıldız bu maçlarda 4 gol atma başarısı gösterdi.

Giroud, bu sezon Lacazette'nin kadroya katılmasıyla birlikte ligde 15 maçta forma giydi. Fransız yıldız bu maçlarda 4 gol atma başarısı gösterdi.

Fotoğraf: Yeni Şafak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Cenk Tosun'dan boşalan forvet bölgesine takviye yapmak istiyor.

Henüz resmi olarak açıklanmasa da Cenk Tosun'u Everton'a yüksek bir bonservis bedeliyle satan Beşiktaş, bu bölgeye Fransız yıldız Oliver Giroud'u getirmek istiyor.

İngiliz haber sitesi Bleacher Report'un iddiasına göre Beşiktaş, Slimani veya Giroud’dan birini almayı düşünüyor.

  • Sezon başında Beşiktaş'ın gündeminde olan Fransız futbolcu, Beşiktaş'ın doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılmasından dolayı gelen bu teklife sıcak bakmıştı fakat Şenol Güneş'in onay verdiği 1.92'lik yıldızın transfer gerçekleşmemişti.

Na na na naaaa! #Giroud's Late Header gives us a draw in #SFCvAFC

Arsenal Official (@arsenal)'in paylaştığı bir gönderi ()

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