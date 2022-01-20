Spor Futbolda yayın hakları ihale süreci başladı
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Futbolda yayın hakları ihale süreci başladı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yayın hakları için ihale süreci başlatıldı. 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarına ilişkin ihalede teklifler 14 Şubat tarihine kadar verilebilecek.

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Haber Merkezi AA
Futbolda yayın hakları ihale süreci başladı
TFF

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ile TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için düzenlenecek ihale süreci başlatıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, yayın ihalesine katılabilecek sermaye şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları ile ortak girişimler/iş ortaklıkları, genel ve özel şartnameleri içeren dokümanı, satış bedeli olan 150 bin lirayı duyurulan banka hesabına ödeyerek TFF Mali İşler Direktörlüğünden teslim alabilecek.

Teklifler, 14 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'e kadar verilebilecek. Verilen teklifler, Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF tarafından oluşturulan ihale komisyonu tarafından değerlendirilecek.

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