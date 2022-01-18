Spor TFF duyurdu "Ahmet Çalık Sezonu"
FUTBOL FUTBOL

TFF duyurdu: "Ahmet Çalık Sezonu"

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de 2021-2022 sezonuna "Ahmet Çalık Sezonu" isminin verildiğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
TFF duyurdu: Ahmet Çalık Sezonu
Ahmet Çalık'ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın adı Süper Lig'e verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonunun kalan haftalarının "Ahmet Çalık Sezonu" olarak oynatılmasını kararlaştırdı.

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Bilindiği üzere önceki yıllarda Spor Toto Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına oynanması uygulanması Federasyonumuz tarafından 2019-2020 sezonu itibarıyla kaldırılmıştı.
  • Ancak, geçtiğimiz hafta salı günü elim bir trafik kazası sonucunda kaybettiğimiz; efendiliği, örnek kişiliği, sahadaki centilmen mücadelesi ve duruşuyla bütün herkesin takdirini kazanmış millî oyuncumuz İttifak Holding Konyasporlu merhum Ahmet Çalık gerek Federasyonumuz gerek kulüplerimiz gerek Konya halkı tarafından ismine yakışır şekilde anılmış ve çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.
  • Yönetim Kurulumuz yaptığı değerlendirmede, her ne kadar sezona isim verme uygulamasını kaldırmış olsa da sadece bu sezona mahsus olmak üzere ligin kalan haftalarının 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu olarak oynatılmasına karar vermiştir.
  • 8'i A Millî olmak üzere 76 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen merhum Ahmet Çalık'a bir kez daha Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, İttifak Holding Konyaspor ve tüm Türk futbol camiasına tekrardan başsağlığı dileriz."


Bu gönderiyi Instagram'da gör

Spor (@spor)'in paylaştığı bir gönderi

Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında
OYNAT 00:42
Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında
Konyasporlu 28 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza görüntüleri MOBESE kameralarına yansıdı.

Milli futbolcunun hayatını kaybettiği kazanın ardından olay yerindeki inceleme tamamlandı. Kazanın ardından aracın yaklaşık 135 metre sürüklendiği belirlendi. Hurdaya dönen araç çekici ile otoparka kaldırıldı.


Süper Lige ismi verildi

Süper Lig'e ismi verildi

​Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Ahmet Çalık kararı.
Seyyar kömürcü hayatını kaybetti

Seyyar kömürcü hayatını kaybetti

​Zabıta ekipleriyle tartıştı, kendisini ateşe verdi.
2022 en parlak yılımız olacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur da faiz de düşecek.

Çay tohumundan elde edildi, zeytinyağı ile eşdeğer.

​Gezide gördü, hobisini mesleği haline getirdi.

Bir uyarı da Valilikten

Bir uyarı da Valilikten

İstanbul'a kar için saat verildi.

Saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Bahçeli'den Sezen Aksu'ya tepki: Kuzgunluğa heves etme

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.