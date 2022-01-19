Yayıncı kuruluştan taraftar ayarı: Trabzonspor'un maçı birinci kanalda

Süper Lig'de bugün saat 20.00'de iki maç birden oynanacak. Lider Trabzonspor sahasında GZT Giresunspor'u ağırlarken, 7. sıradaki Fenerbahçe ise Kadıköy'de Altay ile karşılaşacak. Bordo-mavili takımın karşılaşması beIN 1'den, sarı-lacivertli takımın mücadelesi için beIN 2'den naklen yayınlanacak.

Yayıncı kuruluştan taraftar ayarı

2019/2020 sezonunun 27. haftasında yine iki maç saati çakışmıştı. Lider Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile, Fenerbahçe ise sahasında Kayserispor ile karşılaşmıştı. Aynı saatte oynanan mücadelelerde yayıncı kuruluş, lider Trabzonspor'un maçını beIN 2'den, Fenerbahçe'nin maçını ise beIN 1'den vermişti.

"Liderin maçı birinci kanaldan verilir"

Bu duruma tepki gösteren Trabzonspor Başkanı Ahmet Aağaoğlu, "Lider maçını oynuyorsa, liderin maçı birinci kanaldan verilir. Yayıncı kuruluş bizim maçımızı ikinci kanaldan veriyor. Bu nasıl bir düşüncedir anlamıyorum. Liderin maçı varsa, birinci kanaldan verilir" ifadelerini kullanmıştı.

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"Fenerbahçe tepki göstermişti"

Fenerbahçe yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş ise, "Herkes haddini bilecek" pankartıyla birlikte "60 yıllık ligin liderinin maçı her daim 1. kanaldan verilir. Bu böyle biline!" şeklinde bir paylaşım yaparak Ağaoğlu'na göndermede bulunmuştu.



