Süper Lig maçının hakemi değişti

Süper Lig’in 22. haftasında Kayserispor, sahasında Başakşehir’i ağırlayacak.
Merkez Hakem Kurulu tarafından maçta düdük çalacak Mete Kalkavan’ın yerine Volkan Bayarslan’ın atandığı açıklandı. Kalkavan’ın bu maçta yardımcılığını İlker Takpak ve Mehmet Salih Mazlum yapacak.
19 Ocak Çarşamba günü Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.
- Türkiye Futbol Federasyonu isim vermeden bir Süper Lig hakeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.