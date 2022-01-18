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Süper Lig maçının hakemi değişti

Kayserispor-Başakşehir maçında düdük çalacak Mete Kalkavan’ın yerine Volkan Bayarslan’ın karşılaşmaya atandığı açıklandı.

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Haber Merkezi İHA
Süper Lig maçının hakemi değişti
Volkan Bayarslan

Süper Lig’in 22. haftasında Kayserispor, sahasında Başakşehir’i ağırlayacak.

Merkez Hakem Kurulu tarafından maçta düdük çalacak Mete Kalkavan’ın yerine Volkan Bayarslan’ın atandığı açıklandı. Kalkavan’ın bu maçta yardımcılığını İlker Takpak ve Mehmet Salih Mazlum yapacak.

19 Ocak Çarşamba günü Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.

  • Türkiye Futbol Federasyonu isim vermeden bir Süper Lig hakeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

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