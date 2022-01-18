Süper Lig maçının hakemi değişti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacak, 2023’e de zaten böyle gireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yavaş yavaş, kademeli şekilde kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak, 2023’e de zaten böyle gireceğiz" dedi. Erdoğan, "(Karadeniz doğal gazı) 2022 yılı içerisinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonları yapılacak. İnşallah 2023’e biz bu işi yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı. ABD'nin EastMed'den desteğini çekmesine ilişkin ise Erdoğan, "Amerika’nın olayı, tamamen ekonomik analizdir. Bu analizler neticesinde gördüler ki buradan bir şey çıkmaz" açıklamasında bulundu.