Futbolseverlerin lig hasreti sona eriyor: 'Süper' şölen bugün başlıyor

Futbolseverlerin lig hasreti sona eriyor. Süper Lig’de 2020-2021 sezonu, 47 günlük aranın ardından bugün başlayacak. Süper Lig’de, 63. sezonun perdesi saat 20.00'de Rize’de Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla açılacak. Türkiye’nin 14 ilinden 21 takım, 248 gün sürecek toplam 420 maçlık periyotta, transferlerle güçlendirdikleri kadrolarıyla belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.
Süper Lig’de 2020-2021 sezonu bugün başlayıp 21. hafta maçlarıyla 24 Ocak 2021’de sona erecek. Ligde ikinci devre 29 Ocak 2021’de oynanacak 22. hafta müsabakalarıyla başlayıp sezon 16 Mayıs’ta tamamlanacak.
İlk yarı seyircisiz
Süper Lig’de pandemi nedeniyle sezonun ilk yarısındaki müsabakalar seyircisiz oynanacak. Süper Lig’de bu sezon 9 haftanın karşılaşmaları hafta içinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonunun planlamasına göre ligde 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içinde yapılacak.
4 takım küme düşecek
Süper Lig’de 2020-2021 sezonun sonunda 4 takım küme düşecek. Ligi 18, 19, 20 ve 21. sırada tamamlayacak 4 ekip, 2021-2022 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele edecek. TFF 1. Lig’den 3 ekibin yükselmesiyle Süper Lig, 2021-2022 sezonundan itibaren 20 takımla oynanacak.
5 oyuncu değişikliği devam edecek
Süper Lig’in yeni sezonunda takımlar, maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkına sahip olacak. Geçen sezona verilen aranın ardından uygulamaya geçirilen 5 oyuncu değiştirme hakkı, yeni sezonda da devam edecek. Oyuncu değişiklikleri, oyunu kesintiye uğratmamak adına devre arasındaki değişiklikler hariç müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilecek.
Geçtiğimiz sezon 'Doblo fiyatına oyuncular transfer ediliyor' denilen Süper Lig'de bu sezon bedeli belli olmayan transferler yapılıyor. 'Kimsenin gözünün yaşına bakmayız' sözü slogandan öteye geçmezse büyük tehlike kapıda! pic.twitter.com/EPistju9PX
Geçtiğimiz sezon 'Doblo fiyatına oyuncular transfer ediliyor' denilen Süper Lig'de bu sezon bedeli belli olmayan transferler yapılıyor. 'Kimsenin gözünün yaşına bakmayız' sözü slogandan öteye geçmezse büyük tehlike kapıda! pic.twitter.com/EPistju9PX— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 10, 2020
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