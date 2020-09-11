Futbolseverlerin lig hasreti sona eriyor: 'Süper' şölen bugün başlıyor

Futbolseverlerin lig hasreti sona eriyor. Süper Lig’de 2020-2021 sezonu, 47 günlük aranın ardından bugün başlayacak. Süper Lig’de, 63. sezonun perdesi saat 20.00'de Rize’de Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla açılacak. Türkiye’nin 14 ilinden 21 takım, 248 gün sürecek toplam 420 maçlık periyotta, transferlerle güçlendirdikleri kadrolarıyla belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.

Süper Lig’de 2020-2021 sezonu bugün başlayıp 21. hafta maçlarıyla 24 Ocak 2021’de sona erecek. Ligde ikinci devre 29 Ocak 2021’de oynanacak 22. hafta müsabakalarıyla başlayıp sezon 16 Mayıs’ta tamamlanacak.





İlk yarı seyircisiz

Süper Lig’de pandemi nedeniyle sezonun ilk yarısındaki müsabakalar seyircisiz oynanacak. Süper Lig’de bu sezon 9 haftanın karşılaşmaları hafta içinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonunun planlamasına göre ligde 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içinde yapılacak.

Sezonun ilk derbisinin hakemi belli oldu Süper Lig'de yeni sezonunun ilk haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Ligin 1. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:11 Eylül Cuma20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler12 Eylül Cumartesi17.00 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: Ali Palabıyık17.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen20.00 Göztepe-Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Bahattin Şimşek13 Eylül Pazar17.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker17.00 Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği: Yasin Kol14 Eylül Pazartesi20.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir: Mete KalkavanTürk futbolunda beklenmeyen istifa: Başkanlığı bırakma kararı aldıGaleri: Süper Lig'de tüm sezonların lideri belli oldu: İşte 62 yıllık puan cetveli

4 takım küme düşecek

Süper Lig’de 2020-2021 sezonun sonunda 4 takım küme düşecek. Ligi 18, 19, 20 ve 21. sırada tamamlayacak 4 ekip, 2021-2022 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele edecek. TFF 1. Lig’den 3 ekibin yükselmesiyle Süper Lig, 2021-2022 sezonundan itibaren 20 takımla oynanacak.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü Bu sezon ilk defa 21 takımla oynanacak Süper Lig'de 2020-2021 sezonu başlıyor.11 Eylül'de start alacak olan Süper Lig'de ilk devre, 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci devre maçları 29 Ocak 2021'de tekrar başlayacakken, sezon ise 16 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41'inci hafta maçları ise hafta içinde oynanacak.Süper Lig'de 1. hafta fikstürü11 Eylül Cuma(20.00) Çaykur Rizespor-Fenerbahçe(17.00) Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor(17.00) Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor(20.00) Göztepe-Yukatel Denizlispor(20.00) Galatasaray-Gaziantep FK13 Eylül Pazar(17.00) MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor(17.00) Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa(20.00) Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan(20.00) Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği14 Eylül Pazartesi(20.00) Hatayspor-Medipol BaşakşehirSüper Lig 2020-2021 sezonu fikstürünün tamamını görmek için tıklayınSezonun ilk derbisinin hakemi belli olduGaleri: Süper Lig'de tüm sezonların lideri belli oldu: İşte 62 yıllık puan cetveli

5 oyuncu değişikliği devam edecek

Süper Lig’in yeni sezonunda takımlar, maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkına sahip olacak. Geçen sezona verilen aranın ardından uygulamaya geçirilen 5 oyuncu değiştirme hakkı, yeni sezonda da devam edecek. Oyuncu değişiklikleri, oyunu kesintiye uğratmamak adına devre arasındaki değişiklikler hariç müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilecek.