Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü

Bu sezon ilk defa 21 takımla oynanan Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 2. hafta maçlarıyla sürüyor.

11 Eylül'de start alan Süper Lig'de ilk devre, 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci devre maçları 29 Ocak 2021'de tekrar başlayacakken, sezon ise 16 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41'inci hafta maçları ise hafta içinde oynanacak.

Süper Lig'de 2. hafta fikstürü

18 EYLÜL CUMA

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe

19 EYLÜL CUMARTESİ

13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor

16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor

20 EYLÜL PAZAR

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor

19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray

21 EYLÜL PAZARTESİ

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor





Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstürünün tamamını görmek için tıklayın

Süper Lig'inde 2. haftayı yönetecek hakemler açıkladı Süper Lig 2. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;18 EYLÜL CUMA:20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya) (CÜNEYT ÇAKIR)19 EYLÜL CUMARTESİ:13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman) (MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU)16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk) (VOLKAN BAYARSLAN)19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları) (ERKAN ÖZDAMAR)19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park) (HALİL UMUT MELER)20 EYLÜL PAZAR:13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir) (SERKAN TOKAT)16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan) (SUAT ARSLANBOĞA)19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon) (ALPER ULUSOY)19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim) (ATİLLA KARAOĞLAN)21 EYLÜL PAZARTESİ:20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker) (ÜMİT ÖZTÜRK)



