SÜPER LİG

2.Hafta Süper Lig Maçları: 2020-20201 Sezonu Fikstür Tablosu

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü

Süper Lig heyecanı ikinci hafta maçlarıyla devam ediyor. Peki bu hafta hangi takımlar birbirleriyle oynayacak? Süper Lig 2020-2021 sezonu 2. hafta fikstürüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig'in 63. sezonu start alıyor.

Süper Lig'in 63. sezonu start alıyor.

Bu sezon ilk defa 21 takımla oynanan Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 2. hafta maçlarıyla sürüyor.

11 Eylül'de start alan Süper Lig'de ilk devre, 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci devre maçları 29 Ocak 2021'de tekrar başlayacakken, sezon ise 16 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41'inci hafta maçları ise hafta içinde oynanacak.

Süper Lig'de 2. hafta fikstürü

  • 18 EYLÜL CUMA
  • 20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe
  • 19 EYLÜL CUMARTESİ
  • 13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor
  • 16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor
  • 19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor
  • 19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor
  • 20 EYLÜL PAZAR
  • 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor
  • 16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor
  • 19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük
  • 19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray
  • 21 EYLÜL PAZARTESİ
  • 20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor


Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstürünün tamamını görmek için tıklayın

Süper Lig'inde 2. haftayı yönetecek hakemler açıkladı
Süper Lig'inde 2. haftayı yönetecek hakemler açıkladı

Süper Lig 2. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;18 EYLÜL CUMA:20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya) (CÜNEYT ÇAKIR)19 EYLÜL CUMARTESİ:13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman) (MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU)16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk) (VOLKAN BAYARSLAN)19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları) (ERKAN ÖZDAMAR)19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park) (HALİL UMUT MELER)20 EYLÜL PAZAR:13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir) (SERKAN TOKAT)16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan) (SUAT ARSLANBOĞA)19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon) (ALPER ULUSOY)19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim) (ATİLLA KARAOĞLAN)21 EYLÜL PAZARTESİ:20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker) (ÜMİT ÖZTÜRK)


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