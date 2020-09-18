2.Hafta Süper Lig Maçları: 2020-20201 Sezonu Fikstür Tablosu
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü
Süper Lig heyecanı ikinci hafta maçlarıyla devam ediyor. Peki bu hafta hangi takımlar birbirleriyle oynayacak? Süper Lig 2020-2021 sezonu 2. hafta fikstürüne haberimizden ulaşabilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
Bu sezon ilk defa 21 takımla oynanan Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 2. hafta maçlarıyla sürüyor.
11 Eylül'de start alan Süper Lig'de ilk devre, 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci devre maçları 29 Ocak 2021'de tekrar başlayacakken, sezon ise 16 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41'inci hafta maçları ise hafta içinde oynanacak.
Süper Lig'de 2. hafta fikstürü
18 EYLÜL CUMA
20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe
19 EYLÜL CUMARTESİ
13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor
16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor
20 EYLÜL PAZAR
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor
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