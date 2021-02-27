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Galatasaray-Erzurumspor (CANLI)

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Erzurumspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Galatasaray-Erzurumspor
​Galatasaray-Erzurumspor

Galatasaray'da 3 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir ile Çaykur Rizespor'dan ayrılış süreciyle ilgili 3 maç ceza verilen Oğulcan Çağlayan karşılaşmada görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı geçen Sofiane Feghouli ise kadrodaki yerini alabilecek.

  • İlk 11'ler
  • Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Onyekuru, Fernandes, Emre Kılınç, Arda, Mostafa Mohamed.
  • Erzurumspor: Göktuğ, Butko, Da Costa, Adolphe, Leo, Omolo, Osman, Buğra, Aatıf, Cenk, Gomes

İki oyuncu kart sınırında

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 28. haftadaki MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Ligde son 7 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 maçta da üçer puan elde etti. Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'u yendi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 16 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 50 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 19 gol gördü. Galatasaray, bu alanda ligin en iyi ekibi olarak dikkati çekiyor.

Erzurumspor ile 4. randevu

Galatasaray, Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 4. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, Erzurumspor ile daha önce oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. İki takım ligde ilk olarak 2018-2019 sezonunda karşılaşırken, Galatasaray, İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, bu sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan maçı da 2-1 kazandı.

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