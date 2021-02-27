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Fatih Terim'den yayıncı kuruluşa çağrı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Erzurumspor maçı öncesinde yaptığı açıklamada yayıncı kuruluşa seslendi. Saha zemini hakkında açıklamalarda bulunan Terim, "21. yüzyılda hala sahayı konuşuyorsak bir sıkıntı var demek ki" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray, Süper Lig'de zirvede yer alıyor.
Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray, Süper Lig'de zirvede yer alıyor.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Erzurumspor'u ağırladı. Mücadele esnasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, saha zemini hakkında konuştu.

Zeminlerin iyi olmadığını söyleyen Terim, "Bizim sahaya özgü değil. Burada Alanyaspor'u tebrik etmek istiyorum, harika bir sahada oynamıştık. Bugün 13. gün ama maalesef çok da iyi şartlarda değiliz. Türkiye'de birçok saha böyle. Buna bir çözüm bulmak lazım" ifadelerini kullandı.

  • "Futbol güzel sahada oynanır"
  • Yayıncı kuruluşa seslenen Fatih Terim, " Bizim, rakip takımların ne yaptığını izlememiz gerekirken, biz hava durumunu izliyoruz. Alanyaspor sahası su gibiydi, ertelendi. Sonra oynandı. Biz halı gibi sahada oynadık. Yayıncı kuruluşun yerinde olsam kötü sahalarda oynatmam. 21. yüzyılda hala sahayı konuşuyorsak bir sıkıntı var demek ki. Türkiye'de sahaların en az %50'si kötü. Bizde çok küçük bir yağmada, o maç bittiği gibi önümüzdeki maçlara da yansıyor. Zemin konusundan memnun değilim. İğneyi de kendimize batırıyorum. Yayıncı kuruluş da kendi sözleşmesine böyle bir şart koymalı bence. Herkes en iyi şartlar için uğraşırken, bununla karşı karşıya kalınmamalı. Muhakkak ki sebepleri var ama sonuçta eğer bundan dolayı tatsız bir olay olursa sorumluyuz. Bu konuda bir hayli rahatsızım. Futbol güzel sahada oynanır" dedi.

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