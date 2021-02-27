Galatasaray'ın attığı gol tartışmalara neden oldu: Ofsayt var mı yok mu?

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Erzurumspor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılılar Mostafa Mohamed'in attığı gollerle 2-0 önde kapatırken, 2. gol de yaşanan pozisyon tartışmalara neden oldu.

Ofsayt mı, değil mi?

Karşılaşmanın 45. dakikasında Luyindama’nın savunmanın arkasına gönderdiği ortada Arda Turan önce topa doğru hareketlendi, sonra ofsaytta olduğunu düşünerek koşusunu devam ettirmedi. Erzurumspor savunmasının duraklaması sonrasında defansın arkasına sarkan Mostafa Mohamed karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi ve takımını 2-0 öne geçirdi.

Tartışmalara neden oldu

Bu gol esnasında Arda Turan'ın önce pozisyona hareketlenip daha sonra ofsaytta olduğu gerekçesiyle durması, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. İzleyenlerin bir kısmı, atılan golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi gerektiğini savunurken, diğer bir kısımda golün geçerli olduğunu savundu.

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Eski hakem Erman Toroğlu pozisyon için "Ofsayt" yorumunu yaparken, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ise "Ofsayt değil" dedi.

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