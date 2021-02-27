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Süper Lig'de tek bir takımda en çok maça çıkan yabancı oyuncu: Fernando Muslera

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Erzurumspor maçıyla birlikte Süper Lig'de tek bir takımda en fazla forma giyen yabancı oyuncu oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muslera, Galatasaray formasıyla Süper Lig'deki 300. maçına çıktı
Muslera, Galatasaray formasıyla Süper Lig'deki 300. maçına çıktı

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Süper Lig’in 27. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formayla 300. lig maçına çıktı. Uruguaylı file bekçisi, Süper Lig’de tek bir takımda 300 maç barajına ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.

Muslera ayrıca, sonradan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı almayan yabancı futbolcular içerisinde Süper Lig’de en çok maça çıkan futbolcu olarak da kayda geçti.

Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan yabancı futbolcular

Gökçek Wederson (335)

Melih Gökçek Tita (328)

Mert Meriç (307)

Fernando Muslera (300)

Muslera, 36 maçta daha forma giymesi durumunda Süper Lig’in en çok forma giyen yabancı statüsündeki futbolcu olacak.

Marcao: Sahadaki gerçek liderimiz Muslera
SPOR
Marcao: Sahadaki gerçek liderimiz Muslera
  • Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu
  • Fernando Muslera, Galatasaray'a transfer olduğu 11 Ağustos 2011’den bu yana kazandığı başarılarla sarı-kırmızılı tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Galatasaray’da 10. sezonunu yaşayan Muslera, bu zaman zarfında 14 kez kupa sevinci yaşadı. Muslera’nın oynadığı dönemde Galatasaray, 5 Süper Lig Şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 5 Türkiye Süper Kupası Şampiyonluğu elde etti. Galatasaray’da bu rekor, 10 kupa kazanan Gheorghe Hagi’deydi.

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