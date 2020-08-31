Galatasaray'a Marcao piyangosu: 17 milyon euro

Yeni sezonda daha dengeli ve maliyeti düşük bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, mevcut oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, Premier Lig ekibi Newcastle United ile anlaşırken, iki kulüp bonservis konusunda sıkı pazarlığa başladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray’da gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de merak konusu olmaya devam ediyor.
Birçok oyuncusunun Avrupa kulüplerinin transfer listesinde olan sarı-kırmızılılarda, Brezilyalı stoper Marcao için transfer iddiaları ciddiye binmeye başladı. 24 yaşındaki savunma oyuncusu için İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United’ın girişimlerde bulunduğu öğrenildi. İngiliz kulübünün, Marcao’yu ikna ettiği belirtilirken, sarı- kırmızılı kulübün oyuncusu için 17 milyon euro bonservis ücreti istediği belirtildi.
Transfer konusunda bu gelişmeler yaşanırken, Marcao’nun da Newcastle United’ı sosyal medya hesaplarından takibe alması dikkatlerden kaçmadı.
Galatasaray’ın hedefi, Brezilyalı futbolcunun satışıyla birlikte oluşacak kaynakla, bu sezon daha dengeli bir kadro kurmak.
17 milyon euro beklentisi
Şampiyonlar Ligi gelirlerinden bu sezon mahrum kaldığı için transfer döneminde aceleci davranmayan ve ince eleyip sık dokuyan Galatasaray’ın kadroya yapacağı takviye için bu transferden maksimum gelir elde etmek istediği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların beklentisi Newcastle United’ın 17 milyon euroya kadar çıkması.
Galatasaray ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Marcao, geçen sezon 39 maçta forma giymişti. Sarı-kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki oyuncuyu Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad kulübüne 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmış ve 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Seri ısrarı sürüyor
Diğer yandan Galatasaray’ın, Jean Michael Seri ısrarı sürüyor. Orta saha transferini sonuçlandırmak isteyen yönetimin, Fildişi Sahilli oyuncu ile ilgili beklentisi devam ediyor. Lemina’nın dün resmen Fulham’a transfer olması sonrası Seri’nin Galatasaray’a gelme şansının artacağı belirtiliyor. Yönetimin, Fulham ile Fildişi Sahilli futbolcuyu kiralamak için görüşeceği öğrenildi. Galatasaray, Fransa’dan da talipleri olan Seri’yi geçen sezondan daha düşük bir maliyetle kadrosuna katmak istiyor.
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