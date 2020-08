Galatasaray'a Marcao piyangosu: 17 milyon euro

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray’da gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de merak konusu olmaya devam ediyor.

Birçok oyuncusunun Avrupa kulüplerinin transfer listesinde olan sarı-kırmızılılarda, Brezilyalı stoper Marcao için transfer iddiaları ciddiye binmeye başladı. 24 yaşındaki savunma oyuncusu için İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United’ın girişimlerde bulunduğu öğrenildi. İngiliz kulübünün, Marcao’yu ikna ettiği belirtilirken, sarı- kırmızılı kulübün oyuncusu için 17 milyon euro bonservis ücreti istediği belirtildi.

Transfer konusunda bu gelişmeler yaşanırken, Marcao’nun da Newcastle United’ı sosyal medya hesaplarından takibe alması dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray’ın hedefi, Brezilyalı futbolcunun satışıyla birlikte oluşacak kaynakla, bu sezon daha dengeli bir kadro kurmak.

17 milyon euro beklentisi

Şampiyonlar Ligi gelirlerinden bu sezon mahrum kaldığı için transfer döneminde aceleci davranmayan ve ince eleyip sık dokuyan Galatasaray’ın kadroya yapacağı takviye için bu transferden maksimum gelir elde etmek istediği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların beklentisi Newcastle United’ın 17 milyon euroya kadar çıkması.

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Marcao, geçen sezon 39 maçta forma giymişti. Sarı-kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki oyuncuyu Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad kulübüne 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmış ve 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.





Seri ısrarı sürüyor

Diğer yandan Galatasaray’ın, Jean Michael Seri ısrarı sürüyor. Orta saha transferini sonuçlandırmak isteyen yönetimin, Fildişi Sahilli oyuncu ile ilgili beklentisi devam ediyor. Lemina’nın dün resmen Fulham’a transfer olması sonrası Seri’nin Galatasaray’a gelme şansının artacağı belirtiliyor. Yönetimin, Fulham ile Fildişi Sahilli futbolcuyu kiralamak için görüşeceği öğrenildi. Galatasaray, Fransa’dan da talipleri olan Seri’yi geçen sezondan daha düşük bir maliyetle kadrosuna katmak istiyor.

Mario Lemina'dan devlere kötü haber: Gabonlu yıldız ligin yeni takımıyla anlaştı Transfer durumu belirsizliğini koruyan Mario Lemina ve kulübü Southampton kararını verdi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediği oyuncu, Premier Lig'de kalıyor.İngiliz ve Fransız basınına yansıyan haberlere göre Premier Lig'in yeni takımı Fulham, Mario Lemina ve kulübü Southampton ile anlaşmaya vardı. Fulham bu anlaşmaya göre Southampton'a 2 milyon Euro kiralama ücreti ödeyecek. Ayrıca Lemina, Fulham formasıyla 20 maça çıkması halinde 6 milyon euro karşılığında zorunlu satın alma opsiyonu aktif olacak. Bu maddenin gerçekleşmesi için Fulham'ın Premier Lig'de kalması gerekecek.Lemina için önceki günlerde Galatasaray ve Beşiktaş transfer teklifleri yapmıştı. Ancak iki kulüpte bu transfer girişimlerinden sonuç alamamıştı.Mario Lemina joins Fulham on loan for €2m from Southampton - London club will be obligated to buy the midfielder for €6m if they avoid relegation from the Premier League & he makes at least 20 appearances. https://t.co/JhqRSvuV8K— Get French Football News (@GFFN) August 30, 2020