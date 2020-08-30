UEFA AVRUPA LİGİ

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri: Kura çekimi ne zaman, hangi kanalda yapılacak?

Galatasaray'ın ön eleme turundaki rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Kupası'nda 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek Galatasaray'ın rakibi yarın belli oluyor. Peki Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Haberimizin detaylarında Galatasaray'ın 2. ön eleme turundaki rakiplerinin isimlerine ve kura çekiminin detaylarına ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi yarın yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişte, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kuraları TSİ 13.00, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kuraları ise TSİ 14.00'te başlayacak.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda maçlar 15-16 Eylül'de, Avrupa Ligi 2. eleme turunda da maçlar 17 Eylül'de oynanacak.

  • UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, maçların yayıncısı olan beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyadan muhtemel rakipler arasından tahmin yapıyor. Bazı taraftarlar, attıkları mesajlarla takımlarının Rum ekibi Anortosis Famagusta ile eşleşmesini istediğini belirtti.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şöyle;

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