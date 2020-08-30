SÜPER LİG

Mario Lemina'dan devlere kötü haber: Gabonlu yıldız ligin yeni takımıyla anlaştı

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Mario Lemina, yaz transfer döneminde hem sarı kırmızılıların hem de Beşiktaş'ın gündemindeydi. Gabonlu yıldız uzun süren görüşmelerin ardından transfer belirsizliğine son verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mario Lemina geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçirmişti.

Mario Lemina geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçirmişti.

Transfer durumu belirsizliğini koruyan Mario Lemina ve kulübü Southampton kararını verdi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediği oyuncu, Premier Lig'de kalıyor.

İngiliz ve Fransız basınına yansıyan haberlere göre Premier Lig'in yeni takımı Fulham, Mario Lemina ve kulübü Southampton ile anlaşmaya vardı.

  • Fulham bu anlaşmaya göre Southampton'a 2 milyon Euro kiralama ücreti ödeyecek. Ayrıca Lemina, Fulham formasıyla 20 maça çıkması halinde 6 milyon euro karşılığında zorunlu satın alma opsiyonu aktif olacak. Bu maddenin gerçekleşmesi için Fulham'ın Premier Lig'de kalması gerekecek.

Lemina için önceki günlerde Galatasaray ve Beşiktaş transfer teklifleri yapmıştı. Ancak iki kulüpte bu transfer girişimlerinden sonuç alamamıştı.

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