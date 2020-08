Mario Lemina'dan devlere kötü haber: Gabonlu yıldız ligin yeni takımıyla anlaştı

Transfer durumu belirsizliğini koruyan Mario Lemina ve kulübü Southampton kararını verdi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediği oyuncu, Premier Lig'de kalıyor.

İngiliz ve Fransız basınına yansıyan haberlere göre Premier Lig'in yeni takımı Fulham, Mario Lemina ve kulübü Southampton ile anlaşmaya vardı.

Fulham bu anlaşmaya göre Southampton'a 2 milyon Euro kiralama ücreti ödeyecek. Ayrıca Lemina, Fulham formasıyla 20 maça çıkması halinde 6 milyon euro karşılığında zorunlu satın alma opsiyonu aktif olacak. Bu maddenin gerçekleşmesi için Fulham'ın Premier Lig'de kalması gerekecek.

Lemina için önceki günlerde Galatasaray ve Beşiktaş transfer teklifleri yapmıştı. Ancak iki kulüpte bu transfer girişimlerinden sonuç alamamıştı.