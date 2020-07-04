Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, muhtemel 11'ler nasıl olacak?

Süper Lig'in 30. haftası nefes kesecek bir derbiye tanıklık edecek. Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Ligde zirvede yer alan Başakşehir ile ikinci sırada bulunan Trabzonspor arasında sadece 2 puan fark var. Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'a karşı galip gelerek hem sarı-kırmızılıların şampiyonluk ümitlerini bitirmek istiyor hem de önemli bir virajdan kayıp yaşamadan dönmek istiyor. Peki,

Galatasaray Trabzonspor (GS-TS) maçı ne zaman, saat kaçta, muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte ayrıntılar.

Galatasaray'ın kalan maçları Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla zirve ile arasındaki 8 puanlık farkı eritemeyen sarı-kırmızılılar, şampiyonluk şansını zora soktu.Zirvedeki kritik maçta kazanan çıkmadıTerim'in öğrencileri, 29 hafta sonunda 52 puanla dördüncü sırada bulunurken, 53 puana sahip Demir Grup Sivasspor üçüncü, 58 puanı olan Trabzonspor ikinci, 60 puan elde eden Medipol Başakşehir ise zirvede yer aldı.Galatasaray, şampiyonluk için kalan haftaları kayıpsız geçse de rakiplerinin puanlar kaybetmesini bekleyecek. Lider Başakşehir'in kalan maçlarıHedef Şampiyonlar LigiSezonun son 5 haftasına girilirken şampiyonluk şansı oldukça azalan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini mutlaka almak istiyor.Kalan 5 maçın 3'ü deplasmandaİşte sarı-kırmızılı takımın ligde kalan son 5 maçı:TrabzonsporAlanyaspor (D)Ankaragücü (D)GöztepeAntalyaspor (D)

Galatasaray ise Trabzonspor'un 6 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor. Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup ederek ligin bitimine son 5 hafta kala kayıp yaşamak istemiyor.

Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması oynanacak. 5 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de oynanacak karşılaşma beINSports 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

GALATASARAY

Okan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Feghouli, Taylan, Belhanda, Ömer, Emre

SAKAT: Muslera, Falcao, Lemina, Andone

CEZALI: Adem

TRABZONSPOR

Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

SAKAT: Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı

CEZALI: Hosseini, Pereira

Trabzonspor bu sezon gol rekorunu kırabilir Bu sezon golcü bir kimliğe bürünen, geride kalan 27 haftalık bölümde rakip fileleri 62 kez havalandırarak bu alanda da zirvede yer alan bordo-mavililer, kendi tarihinde de rekoruna doğru ilerliyor. Son 10 yılda 69 golle en fazla gol attığı 2010-11 sezonuna bitime 7 hafta kala yaklaşan Trabzonspor, 1974-75 sezonunda beri mücadele ettiği şuan ki adıyla Süper Lig’de en çok gole 1994-95 sezonunda ulaşmıştı. Söz konusu sezonun 34 haftalık bölümünde 80 gol kaydetmeyi başaran bordo-mavililer, bu sezonun kalan 7 haftasında 8 gol daha bulması durumunda bu alanda son 10 sezonu geride bırakacak, 19 gol kaydedebilmesi durumunda ise tarihinin en gollü sezonuna imza atacak.Çimşir ile 10 haftada 27 golSezona teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde başlayan bordo-mavililer, tecrübeli çalıştırıcı ile çıktığı 17 maçta 35 gol kaydederken, daha sonra görevi devralan Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı 10 karşılaşmada rakip fileleri 27 kez havalandırdı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde daha golcü bir kimliğe bürünen bordo-mavililer, söz konusu 10 maçı da yenilgisiz tamamlarken, bu periyotta 7 galibiyet ve 3 beraberlikle hanesine 24 puan yazdırdı. Ünal Karaman ile ligin ilk yarısını 32 puanda tamamlayan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı 10 maçta 24 puan toplayarak puanını 56’ya yükseltti ve averaj ile Medipol Başajkşehir’in önünde zirve koltuğunda yer aldı. Sörloth krallıkta zirvedeBu arada gol yollarında önemli bir performans ortaya koyan Trabzonspor’da forvet oyuncusu Alexander Sörloth, ligde attığı 19 golle takımının ve ligin en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor. Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Sörloth’u 16 golle Aytemiz Alanyaspor’lu Papis Cisse takip ediyor. Süper Lig’in 28’inci haftasında Alanyaspor’a konuk olacak ve bu maçta galibiyet arayacak olan bordo-mavililerde aynı zamanda Sörloth da gol krallığında en yakın takipçisi ile yarışacak.

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır daha önce 2 kez Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmalarında görev yaptı. Bu karşılaşmaların birini Galatasaray kazanırken biri de berabere sonuçlandı. İşte Cüneyt Çakır'ın yönettiği Galatasaray-Trabzonspor maçları;

19 Eylül 2015 Trabzonspor Galatasaray 0-1

25 Mart 2012 Galatasaray Trabzonspor 1-1

Trabzonspor, son 9 sezonda şampiyonluğa en yakın dönemi yaşıyor

Süper Lig'de 29 hafta sonunda 58 puanla 2. sırada yer alan TS, son 9 sezonun en iyi dönemini geçirerek, son yıllarda ilk kez şampiyonluğa bu kadar yaklaştı. Karadeniz ekibi, son 9 sezonun 29. haftalarına bakıldığında 2011-2012 sezonunda 66 puanlı lider Galatasaray'ın 17 puan gerisinde 29. haftayı 3. sırada tamamladı. 2012-2013 sezonunda 59 puanlı Galatasaray'ın 22 puan gerisinde 10. sırayı alan bordo-mavililer, 2013-2014 sezonunda 66 puanlı Fenerbahçe'nin 23 puan farkla 4. sırada, 2014-2015 sezonunda ise 64 puanlı Beşiktaş'ın 17 puan altında 6. sırada yer aldı. Trabzonspor, 2015-2016 sezonunda ise lider Beşiktaş'ın 32 puan gerisinde 11. sırada, 2016-2017 sezonunda ise 64 puanlı Beşiktaş'ın 16 puan gerisinde 5. sırada bulunurken, 2017-2018 sezonunda Galatasaray'ın 14 puan gerisinde 5. sırada, 2018-2019 sezonunda ise 62 puanlı Medipol Başakşehir'den 10 puan az toplayarak 4. sırada kendine yer bulabildi.

Galatasaray liderin 8 puan gerisinde

GS, Süper Lig'de bitime 5 hafta kala lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım topladığı 52 puanla dördüncü sırada bulunurken, 53 puana sahip Demir Grup Sivasspor üçüncü, 58 puanı olan TS ikinci, 60 puan elde eden Medipol Başakşehir ise zirvede yer alıyor. Galatasaray, ligin kalan bölümünde sahasında Trabzonspor'u konuk ettikten sonra üst üste iki deplasman maçında Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Sonra Göztepe'yi ağırlayacak GS, sezonu dış sahadaki Fraport TAV Antalyaspor müsabakasıyla kapatacak.