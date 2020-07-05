SÜPER LİG

Galatasaray-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır'a VAR ayarı

Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk yarısına Cüneyt Çakır'ın vermediği ancak VAR'ın uyararak verdirttiği kararlar damga vurdu. Çakır, mücadelenin ilk yarısında hem Feghouli'nin kırmızı kartlık pozisyonunu hem de Sörloth'un penaltı pozisyonunu görmedi. Bu pozisyonlarda VAR uyarısı alan Çakır, kararlarını değiştirmek zorunda kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cüneyt Çakır

Cüneyt Çakır

Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Cüneyt Çakır eleştirilerin odak noktasında. Buna sebep olan ise mücadelenin ilk yarısında Çakır'ın verdiği ancak VAR tarafından düzeltilen kararlar.

İlk yarıda Feghouli'nin pozisyonunda Da Costa'ya sarı kart çıkartan Cüneyt Çakır, VAR incelemesi sonrasında Cezayirli futbolcunun tekme attığını gördü ve kırmızı kartını çıkardı. Galatasaray bu karardan sonra maça 10 kişi devam etti. Devam eden dakikalarda Sörloth'un penaltı pozisyonunu da devam ettiren Çakır'a VAR'daki Ali Palabıyık'tan uyarı geldi.

Çakır bu uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Sosa penaltı atışını gole çevirdi ve maçta Trabzonspor 1-0 öne geçti.

  • Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmaya dair yaptığı değerlendirmede "Maçta hakem yok" değerlendirmesinde bulundu.

Da Costa'ya tekme atan Feghouli kırmızı kart gördü
Da Costa'ya tekme atan Feghouli kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadelenin 30. dakikasında Galatasaray'da Sofiane Feghouli rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Feghouli kırmızı kart gördüKarşılaşmanın 30. dakikasında Da Costa bir pozisyon esnasında Feghouli'ye faul yaptı ve sarı kart ile cezalandırıldı. Feghouli pozisyon esnasında yere düşerken Trabzonsporlu oyuncu Da Costa'ya tekme attı. Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır VAR incelemesi sonrasında Feghouli'ye kırmızı kart gösterdi.30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 25 Süper Lig, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 34 resmi müsabakada görev aldı ve 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Önder Özen'den Trabzonspor'a Manoel Messias eleştirisi
Önder Özen'den Trabzonspor'a Manoel Messias eleştirisi

Trabzonspor'a büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı defans oyuncusu Manoel Messias, teknik direktör Hüseyin Çimşir tarafından tercih edilmiyor. Konuyla ilgili konuşan futbol yorumcusu Önder Özen, Messias'ın oynatılmamasını eleştirdi ve Brezilyalı futbolcunun Süper Lig'de fark yaratabileceğini söyledi.İşte Önder Özen'in Trabzonsporlu Manoel Messias hakkında söyledikleri;"Manoel Messias'ı aldı Trabzonspor. Muhteşem bir oyuncuydu. Türkiye Ligi'nde ciddi fark yaratacak bir isimdi. Şans verilmiyor. İdmanları takip edemiyoruz ama Trabzonspor bu oyuncuyu kullanmalıydı. Biz her çalıştığımızda yerde kendisini izledik ve istedik. Ancak çok iyi bir oyuncu olduğu için alamadık."

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