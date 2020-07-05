Galatasaray-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır'a VAR ayarı
Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk yarısına Cüneyt Çakır'ın vermediği ancak VAR'ın uyararak verdirttiği kararlar damga vurdu. Çakır, mücadelenin ilk yarısında hem Feghouli'nin kırmızı kartlık pozisyonunu hem de Sörloth'un penaltı pozisyonunu görmedi. Bu pozisyonlarda VAR uyarısı alan Çakır, kararlarını değiştirmek zorunda kaldı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Cüneyt Çakır eleştirilerin odak noktasında. Buna sebep olan ise mücadelenin ilk yarısında Çakır'ın verdiği ancak VAR tarafından düzeltilen kararlar.
İlk yarıda Feghouli'nin pozisyonunda Da Costa'ya sarı kart çıkartan Cüneyt Çakır, VAR incelemesi sonrasında Cezayirli futbolcunun tekme attığını gördü ve kırmızı kartını çıkardı. Galatasaray bu karardan sonra maça 10 kişi devam etti. Devam eden dakikalarda Sörloth'un penaltı pozisyonunu da devam ettiren Çakır'a VAR'daki Ali Palabıyık'tan uyarı geldi.
Çakır bu uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Sosa penaltı atışını gole çevirdi ve maçta Trabzonspor 1-0 öne geçti.
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmaya dair yaptığı değerlendirmede "Maçta hakem yok" değerlendirmesinde bulundu.
Yorum