Galatasaray-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır'a VAR ayarı

Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Cüneyt Çakır eleştirilerin odak noktasında. Buna sebep olan ise mücadelenin ilk yarısında Çakır'ın verdiği ancak VAR tarafından düzeltilen kararlar.

İlk yarıda Feghouli'nin pozisyonunda Da Costa'ya sarı kart çıkartan Cüneyt Çakır, VAR incelemesi sonrasında Cezayirli futbolcunun tekme attığını gördü ve kırmızı kartını çıkardı. Galatasaray bu karardan sonra maça 10 kişi devam etti. Devam eden dakikalarda Sörloth'un penaltı pozisyonunu da devam ettiren Çakır'a VAR'daki Ali Palabıyık'tan uyarı geldi.

Çakır bu uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Sosa penaltı atışını gole çevirdi ve maçta Trabzonspor 1-0 öne geçti.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmaya dair yaptığı değerlendirmede "Maçta hakem yok" değerlendirmesinde bulundu.

Da Costa'ya tekme atan Feghouli kırmızı kart gördü Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadelenin 30. dakikasında Galatasaray'da Sofiane Feghouli rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Feghouli kırmızı kart gördüKarşılaşmanın 30. dakikasında Da Costa bir pozisyon esnasında Feghouli'ye faul yaptı ve sarı kart ile cezalandırıldı. Feghouli pozisyon esnasında yere düşerken Trabzonsporlu oyuncu Da Costa'ya tekme attı. Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır VAR incelemesi sonrasında Feghouli'ye kırmızı kart gösterdi.30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 25 Süper Lig, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 34 resmi müsabakada görev aldı ve 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi.