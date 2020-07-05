SÜPER LİG

Galatasaray'da Da Costa'ya tekme atan Feghouli kırmızı kart gördü

Da Costa'ya tekme atan Feghouli kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan karşılaşmada Galatasaray'dan Feghouli, Trabzonsporlu oyuncu Da Costa'ya attığı tekme sonrasında kırmızı kart gördü. Mücadelenin 30. dakikasında yaşanan bir ikili mücadele esnasında yere düşerken Da Costa'ya tekme atan Feghouli, VAR incelemesi sonrasında kırmızı kartla takımını eksik bıraktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Görüntü beINSports'tan alınmıştır.

Görüntü beINSports'tan alınmıştır.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadelenin 30. dakikasında Galatasaray'da Sofiane Feghouli rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Feghouli kırmızı kart gördü

Karşılaşmanın 30. dakikasında Da Costa bir pozisyon esnasında Feghouli'ye faul yaptı ve sarı kart ile cezalandırıldı. Feghouli pozisyon esnasında yere düşerken Trabzonsporlu oyuncu Da Costa'ya tekme attı. Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır VAR incelemesi sonrasında Feghouli'ye kırmızı kart gösterdi.

  • 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 25 Süper Lig, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 34 resmi müsabakada görev aldı ve 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Görüntü beINSports'tan alınmıştı.
Görüntü beINSports'tan alınmıştı.

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