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Spor Galatasarayda Falcao ve Kerem hastaneye kaldırıldı
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Galatasaray'da Falcao ve Kerem hastaneye kaldırıldı

Galatasaray'da Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu antrenmanda kafa kafaya çarpıştı ve iki futbolcu da hastaneye götürüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda Falcao ve Kerem hastaneye kaldırıldı
Falcao

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da, Göztepe maçının hazırlıkları bugün yapılan sabah antrenmanıyla beraber başladı.

Antrenman sırasında korkutan bir sakatlık yaşandı. Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu bir pozisyon esnasında kafa kafaya çarpıştı ve her iki futbolcu da hastaneye kaldırıldı.

İlk gelen bilgilere her iki oyuncunun da durumunun ciddi olmadığı ve kafa çarpışması nedeniyle tedbir amaçlı olarak hastanede tetkiklerin yapılacağı öğrenildi.

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