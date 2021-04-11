Galatasaray'da Falcao ve Kerem hastaneye kaldırıldı

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da, Göztepe maçının hazırlıkları bugün yapılan sabah antrenmanıyla beraber başladı.

Antrenman sırasında korkutan bir sakatlık yaşandı. Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu bir pozisyon esnasında kafa kafaya çarpıştı ve her iki futbolcu da hastaneye kaldırıldı.

İlk gelen bilgilere her iki oyuncunun da durumunun ciddi olmadığı ve kafa çarpışması nedeniyle tedbir amaçlı olarak hastanede tetkiklerin yapılacağı öğrenildi.

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🦁 Galatasarayımız, Süper Lig'in 35. haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı. 💪 #GÖZvGS pic.twitter.com/Wcn2iAuSZH REKLAM April 11, 2021



