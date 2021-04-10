Galatasaray kazanmayı unuttu

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Karagümrük'ün golünü 60. dakikada Alassane Ndao kaydederken, sarı-kırmızılıların golünü ise 62. dakikada Ryan Babel attı. Ayrıca mücadelenin 79. dakikasında Ryan Donk gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 62'ye Fatih Karagümrük ise 49'a yükseltti. Gelecek hafta sarı-kırmızılılar deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Karagümrük ise BAY geçecek.

3 maçtır kazanamıyor

Ligde son olarak deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, ardından oynadığı 3 karşılaşmada, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sahasında Rizespor'a 4-3 yenilen sarı-kırmızılılar, deplasmanda Hatayspor'a da 3-0 kaybetti. Alınan bu 2 beraberliğin ardından sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Galatasaray, mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı.

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DeAndre Yedlin sakatlandı

Süper Lig’in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray’ın başarılı futbolcusu DeAndre Yedlin sakatlandı. Müsabakanın 20. dakikasında ceza sahası içinde Jeremain Lens ile girdiği ikili mücadele sonrasında sağ ayak bileğine darbe alan Yedlin, tedavisinin ardından 26. dakikada oyuna girdi. ABD’li futbolcu 1 dakika sonra kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. 27 yaşındaki futbolcu 28. dakikada yerini Şener Özbayraklı’ya bıraktı.