Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrasında karşılaşmayı değerlendiren sarı-kırmızılı takımın teknik sorumlusu Levent Şahin, mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'a yüklendi.

Kırık şüphesi

DeAndre Yedlin'de kırık şüphesi olduğunu söyleyen Şahin, "20. dakikada maçın nasıl gideceğine dair mesajı aldığımızı düşünüyoruz, Yedlin'in pozisyonunda. Kendisi şu anda kırık şüphesiyle hastaneye gidiyor" ifadelerini kullandı.

"Birbirlerine müdahale ettiler"

VAR ile hakem Ali Palabıyık arasında bir iletişim kopukluğu olabileceğini belirten Levent Şahin, "20. dakikadan sonra VAR ile hakem arasında sorun olduğunu düşünüyorum. Orta hakemin verdiği karara VAR müdahale ediyor. VAR'ın verdiğine orta hakem müdahale ediyor" dedi.

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"Oyun adına üzgünüm"

Sonuçtan dolayı üzgün olduklarını ifade eden Şahin, "Baktığımızda golü yiyene kadar istediğimiz şekilde gidiyordu. Golden sonra çok çabuk bir şekilde reaksiyon verdik. Futbol adına üzgünüm, oyun adına üzgünüm. Bizim dışımızda gelişen olaylarla karşılaştık" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Süper Lig’in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray’ın başarılı futbolcusu DeAndre Yedlin sakatlandı. Müsabakanın 20. dakikasında ceza sahası içinde Jeremain Lens ile girdiği ikili mücadele sonrasında sağ ayak bileğine darbe alan Yedlin, tedavisinin ardından 26. dakikada oyuna girdi. ABD’li futbolcu 1 dakika sonra kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. 27 yaşındaki futbolcu 28. dakikada yerini Şener Özbayraklı’ya bıraktı.

Lens ile Yedlin arasında yaşanan pozisyon

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