İrfan Can Kahveci'ye Galatasaray sorusu

Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Galatasaray'a transferiyle ilgili soruya "Şimdi konuşmak doğru olmaz. Fatih hoca çok değerli bir hocamız" karşılığını verdi.
Haber MerkeziDiğer, Yeni Şafak
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci'nin transferini istediğini söylemişti. Başarılı futbolcudan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.
Beyaz TV mikrofonuna konuşan İrfan Can Kahveci, "Fatih Terim seni Galatasaray'a istediğini söyledi ne demek istersin?" sorusuna, "Şimdi konuşmak doğru olmaz" yanıtını verdi. Muhabirin "Türkiye senin söyleyeceğin cevabı bekliyor?" sözleri üzerine ise İrfan Can, "Fatih hoca çok değerli bir hocamız" karşılığını verdi.
Milli futbolcunun bu açıklaması sarı-kırmızılı taraftarların heyecanlanmasına neden oldu.
Başakşehir'le 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can Kahveci, turuncu-lacivertli formayla çıktığı 146 maçta 18 gol atarken, 15 de asist kaydetti.
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