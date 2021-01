İrfan Can Kahveci'ye Galatasaray sorusu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci'nin transferini istediğini söylemişti. Başarılı futbolcudan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Beyaz TV mikrofonuna konuşan İrfan Can Kahveci, "Fatih Terim seni Galatasaray'a istediğini söyledi ne demek istersin?" sorusuna, "Şimdi konuşmak doğru olmaz" yanıtını verdi. Muhabirin "Türkiye senin söyleyeceğin cevabı bekliyor?" sözleri üzerine ise İrfan Can, "Fatih hoca çok değerli bir hocamız" karşılığını verdi.

Milli futbolcunun bu açıklaması sarı-kırmızılı taraftarların heyecanlanmasına neden oldu.

Başakşehir'le 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can Kahveci, turuncu-lacivertli formayla çıktığı 146 maçta 18 gol atarken, 15 de asist kaydetti.

Başakşehir'in İrfan Can için istediği rakam ortaya çıktı Galatasaray'ın Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin transferi için girişimlerde bulunduğu iddia edilirken, turuncu-lacivertli ekibin de talep ettiği bonservis bedeli belli oldu.Ajansspor'un haberine göre; Başakşehir, gözde oyuncusu için kapıyı 10 milyon eurodan açtı.2,5+7,5 milyon euroFinansal Fair Play kuralları gereği hareket alanı bulamayan sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için formül geliştiremiyordu. Başakşehir'in, Avrupa'ya da transferi gündemde olan İrfan Can'ı 7,5 milyon euro zorunlu satın alma şartıyla 2,5 milyon euroya kiralayabileceği belirtildi.

Başakşehir'den Fatih Terim'in açıklamaları sonrasında imalı paylaşım Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında yapmak istediklerini transferleri açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dört oyuncunun ismi verdi.İrfan Can ve Edin ViscaMohamed, Onyekuru ve Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ile Edin Visca'yı istediklerini belirten Terim, "Biz listemizi verdik, herkes de aşağı yukarı bunları biliyor. İmkanımız varmış da yapmıyormuşuz gibi bir durum yok. Tam tersi olmayan imkanları zorlayarak yapmaya çalışıyoruz. Ben ve yönetimin elinden gelen yapacağına inanıyorum. Evet, İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz. Mohamed'i istiyoruz, Onyekuru'yu istiyoruz. Görüşmeler yapılırsa Visca'yı da istiyoruz" ifadelerini kullandı.Başakşehir'den imalı paylaşımGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in mücadele sonrasında yaptığı açıklamaların ardından, Başakşehir Kulübü sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. "Kahve fincanlarımız Başakşehir Store’da satışa çıkmıştır" ifadelerinin kullanıldığı paylaşım, kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.☕️ Kahve fincanlarımız Başakşehir Store’da satışa çıkmıştır. pic.twitter.com/F4QJAlasPT— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 9, 2021