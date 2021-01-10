Galatasaray'ın istediği İrfan Can Kahveci Ankaragücü maçında sinirlerine hakim olamadı

Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Ankaragücü maçında rakip takım oyuncusu Atakan ile gerginlik yaşadı. Kahveci yerde kaldığı pozisyon sonrasında Atakan'ın üzerine yürürken takım arkadaşları tarafından zor sakinleştirildi.

Maçın anlatıcısı, yaşananların ardından sarı kart gören İrfan Can Kahveci'nin cezalı duruma düştüğünü açıklasa da durum sonradan fark edildi. Milli oyuncu Sivasspor maçında sahada olabilecek.

İrfan Can Kahveci, bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 5 gol attı 2 de asist yaptı.