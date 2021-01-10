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Galatasaray'ın istediği İrfan Can Kahveci Ankaragücü maçında sinirlerine hakim olamadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer etmek istediklerini açıkladığı İrfan Can Kahveci, Ankaragücü maçında rakip oyuncu Atakan ile yaşadığı gerginlik sonrasında sarı kart gördü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Ankaragücü maçında rakip takım oyuncusu Atakan ile gerginlik yaşadı. Kahveci yerde kaldığı pozisyon sonrasında Atakan'ın üzerine yürürken takım arkadaşları tarafından zor sakinleştirildi.

Maçın anlatıcısı, yaşananların ardından sarı kart gören İrfan Can Kahveci'nin cezalı duruma düştüğünü açıklasa da durum sonradan fark edildi. Milli oyuncu Sivasspor maçında sahada olabilecek.

İrfan Can Kahveci, bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 5 gol attı 2 de asist yaptı.

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.

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