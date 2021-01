Başakşehir'in İrfan Can için istediği rakam ortaya çıktı

Galatasaray'ın Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin transferi için girişimlerde bulunduğu iddia edilirken, turuncu-lacivertli ekibin de talep ettiği bonservis bedeli belli oldu.

Ajansspor'un haberine göre; Başakşehir, gözde oyuncusu için kapıyı 10 milyon eurodan açtı.





2,5+7,5 milyon euro

Finansal Fair Play kuralları gereği hareket alanı bulamayan sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için formül geliştiremiyordu. Başakşehir'in, Avrupa'ya da transferi gündemde olan İrfan Can'ı 7,5 milyon euro zorunlu satın alma şartıyla 2,5 milyon euroya kiralayabileceği belirtildi.





İrfan Can Kahveci paylaşımı heyecanlandırdı: Buluşmaya az kaldı Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin adı bir süredir Galatasaray ile anılıyordu. Taylan Antalyalı'nın paylaşımı da sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.Taylan Antalyalı, yakın arkadaşı olan İrfan Can ile çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünden alıntıladı. Söz konusu paylaşımın üzerinde, "Buluşmaya az kaldı" diye yazılmış olması İrfan Can Kahveci'nin transfer iddialarının alevlenmesine neden oldu. İşte o paylaşım; Başakşehir'den transfer açıklaması: Satılık futbolcumuz yok