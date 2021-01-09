Başakşehir'in İrfan Can için istediği rakam ortaya çıktı

Galatasaray'ın Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin transferi için girişimlerde bulunduğu iddia edilirken, turuncu-lacivertli ekibin de talep ettiği bonservis bedeli belli oldu.
Ajansspor'un haberine göre; Başakşehir, gözde oyuncusu için kapıyı 10 milyon eurodan açtı.
2,5+7,5 milyon euro
Finansal Fair Play kuralları gereği hareket alanı bulamayan sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için formül geliştiremiyordu. Başakşehir'in, Avrupa'ya da transferi gündemde olan İrfan Can'ı 7,5 milyon euro zorunlu satın alma şartıyla 2,5 milyon euroya kiralayabileceği belirtildi.
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