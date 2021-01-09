Başakşehir'den Fatih Terim'in açıklamaları sonrasında imalı paylaşım

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında yapmak istediklerini transferleri açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dört oyuncunun ismi verdi.

İrfan Can ve Edin Visca

Mohamed, Onyekuru ve Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ile Edin Visca'yı istediklerini belirten Terim, "Biz listemizi verdik, herkes de aşağı yukarı bunları biliyor. İmkanımız varmış da yapmıyormuşuz gibi bir durum yok. Tam tersi olmayan imkanları zorlayarak yapmaya çalışıyoruz. Ben ve yönetimin elinden gelen yapacağına inanıyorum. Evet, İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz. Mohamed'i istiyoruz, Onyekuru'yu istiyoruz. Görüşmeler yapılırsa Visca'yı da istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başakşehir'den imalı paylaşım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in mücadele sonrasında yaptığı açıklamaların ardından, Başakşehir Kulübü sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. "Kahve fincanlarımız Başakşehir Store’da satışa çıkmıştır" ifadelerinin kullanıldığı paylaşım, kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.