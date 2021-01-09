SÜPER LİG

Başakşehir'den Fatih Terim'in açıklamaları sonrasında imalı paylaşım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrasında Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'yı transfer etmek istediklerini açıkladı. Bu açıklama sonrasında Başakşehir'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkatlerden kaçmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İrfan Can Kahveci'nin gol sevinci

İrfan Can Kahveci'nin gol sevinci

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında yapmak istediklerini transferleri açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dört oyuncunun ismi verdi.

İrfan Can ve Edin Visca

Mohamed, Onyekuru ve Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ile Edin Visca'yı istediklerini belirten Terim, "Biz listemizi verdik, herkes de aşağı yukarı bunları biliyor. İmkanımız varmış da yapmıyormuşuz gibi bir durum yok. Tam tersi olmayan imkanları zorlayarak yapmaya çalışıyoruz. Ben ve yönetimin elinden gelen yapacağına inanıyorum. Evet, İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz. Mohamed'i istiyoruz, Onyekuru'yu istiyoruz. Görüşmeler yapılırsa Visca'yı da istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başakşehir'den imalı paylaşım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in mücadele sonrasında yaptığı açıklamaların ardından, Başakşehir Kulübü sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. "Kahve fincanlarımız Başakşehir Store’da satışa çıkmıştır" ifadelerinin kullanıldığı paylaşım, kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.


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