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Spor

Fenerbahçe taraftarı Kayserispor maçında yer almayacak

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, 4 Mart Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor'un konuğu olacağı maç için Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı deplasman taraftarı giremeyecek yasağı İdari Mahkeme tarafından durdurulmuştu. Mahkeme, güvenlik kurulunu dinleyerek kararı durdurmayı kaldırdı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:23 . 3/03/2023 Cuma
DHA
Kayseri Kadir Has Stadyumu

Kayseri Kadir Has Stadyumu

Süper Lig'in 24. haftasında yarın oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçı için Kayseri İl Güvenlik Kurulu, mücadeleye deplasman taraftarı yasağı alınmayacağını açıklamıştı.


Fenerbahçe Kulübü, alınan bu karara itiraz etti ve Kayseri 2.İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, maçın 4 Mart Cumartesi günü oynanacağını göz önünde bulundurarak, Fenerbahçe taraftarlarının deplasman tribününe alınmama kararıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.


Mahkeme bu ara kararında, Fenerbahçe'nin dava dilekçesindeki iddiaların cevaplanması, kararda belirtilen güvenlik gerekçesinin nedeninin, bahsi geçen güvenlik sorununa ilişkin somut bilgi ve belgelerin onaylı birer örneğinin gönderilmesini istedi. Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nu bugün dinleyen mahkeme, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, tebligatın tamamlanmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi (7) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verdi. 

Kayseri İl Güvenlik Kurulu savunmasında, "Dava konusu il spor güvenlik kurulu kararının güvenlik gerekçesi ile 6222 sayılı Kanuna uygun olarak alındığı, söz konusu müsabakada iki takım taraftarının karşı karşıya gelmesi halinde istenmeyen olayların meydana gelebileceği, kavga ve kaos ortamının oluşabileceği ve olası olumsuz durumların ülke geneline yayılabileceği yönünde kuvvetli istihbarat bilgilerinin olduğu, bu durum karşısında kamu düzeninin bozulmasını önlemek amacıyla misafir takım seyircisinin stadyuma alınmamasına yönelik uyuşmazlığa konu kararın kanuna ve hukuka uygun olarak alındığı, ayrıca işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların oluşmayacağı belirtilerek davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Kayseri 2. İdare Mahkemesi'nce alınan nihai karar ise şöyle: "2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında, 'Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması hâlinde telâfisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler...' hükmüne yer verilmiştir. Dosyanın incelenmesinden; olayda, yukarıda anılan Kanun hükmünde öngörülen şartların bir arada gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, tebligatın tamamlanmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi (7) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere 03/03/2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi"




#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Kayserispor
#Kayseri İl Güvenlik Kurulu
1 saat önce
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Fenerbahçe taraftarı Kayserispor maçında yer almayacak
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