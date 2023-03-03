Jesus Brezilya yolcusu

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek teknik direktör Jorge Jesus'la ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi. Brezilya basını, Portekizli teknik adamın sezon sonunda Brezilya'ya döneceğini öne sürdü. 68 yaşındaki çalıştırıcının eski kulübü Flamengo'nun yanı sıra Brezilya Milli Takımı'nın da radarında olduğu belirtildi.





Teknik direktörlüğünü eski Fenerbahçeli Vitor Pereira'nın yaptığı Flamengo, Portekizli hocayla çıktığı Brezilya Süper Kupa finali ve Güney Amerika Süper Kupa finalini kaybetmişti. Pereira'nın iki final kaybetmesi sonrası harekete geçen Flamengo'nun takıma Libertadores Kupası'nı kazandıran Jesus'u tekrar istediği kaydedildi.





Brezilya basınında yer alan haberlerde; Brezilya Milli Takımı'nda Tite'den boşalan teknik direktörlük görevi için en güçlü adayın Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus olduğu ifade edildi.























