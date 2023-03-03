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Spor

Jesus Brezilya yolcusu

Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'un sezon sonunda sarı-lacivertli takımdan ayrılıp Brezilya'ya döneceğini öne sürdü. 68 yaşındaki teknik adamın eski kulübü Flamengo'nun yanı sıra Brezilya Milli Takımı'nın da radarında olduğu belirtildi.

09:18 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Jorge Jesus

Jorge Jesus

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek teknik direktör Jorge Jesus'la ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi. Brezilya basını, Portekizli teknik adamın sezon sonunda Brezilya'ya döneceğini öne sürdü. 68 yaşındaki çalıştırıcının eski kulübü Flamengo'nun yanı sıra Brezilya Milli Takımı'nın da radarında olduğu belirtildi.


Teknik direktörlüğünü eski Fenerbahçeli Vitor Pereira'nın yaptığı Flamengo, Portekizli hocayla çıktığı Brezilya Süper Kupa finali ve Güney Amerika Süper Kupa finalini kaybetmişti. Pereira'nın iki final kaybetmesi sonrası harekete geçen Flamengo'nun takıma Libertadores Kupası'nı kazandıran Jesus'u tekrar istediği kaydedildi.


Brezilya basınında yer alan haberlerde; Brezilya Milli Takımı'nda Tite'den boşalan teknik direktörlük görevi için en güçlü adayın Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus olduğu ifade edildi.







#Fenerbahçe
#Jorge Jesus
#Flamengo
#Brezilya Milli Takımı
1 saat önce
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Jesus Brezilya yolcusu
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