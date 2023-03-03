Fenerbahçe'de 8 futbolcu kart sınırında yer alıyor

23'üncü haftanın erteleme maçında Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, puan kaybı yaşamak istemiyor. Kayseri deplasmanına mutlak 3 puan hedefi ile çıkacak olan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ezeli rakibi ile arasındaki puan farkını indirmek istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 1 maçlık men cezasının ardından Kayserispor karşılaşmasıyla takımının başındaki yeri alacak. Konyaspor ile oynanan erteleme maçında PFDK tarafından verilen ceza sebebiyle görev alamayan Jesus'un yerine yardımcısı Joao de Deus sahada yer almıştı.