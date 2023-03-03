Fenerbahçe'de 8 futbolcu kart sınırında yer alıyor

Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.
23'üncü haftanın erteleme maçında Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, puan kaybı yaşamak istemiyor. Kayseri deplasmanına mutlak 3 puan hedefi ile çıkacak olan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ezeli rakibi ile arasındaki puan farkını indirmek istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 1 maçlık men cezasının ardından Kayserispor karşılaşmasıyla takımının başındaki yeri alacak. Konyaspor ile oynanan erteleme maçında PFDK tarafından verilen ceza sebebiyle görev alamayan Jesus'un yerine yardımcısı Joao de Deus sahada yer almıştı.
Fenerbahçe'nin genç yıldız futbolcusu Arda Güler, takıma dahil oldu. Sarı-lacivertli ekipte gribal enfeksiyon sebebiyle iki antrenmanda yer alamayan Arda Güler, dün takıma dahil oldu.
Sarı-lacivertli ekipte Luan Peres ile Michy Batshuayi, Kayserispor maçında görev alamayacak. Antrenmanda sakatlık yaşayan Peres ile Batshuayi, takımdan ayrı bireysel çalışmalarla Sevilla maçına hazırlanacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Kayserispor maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Valencia."
Fenerbahçe'de 8 isim Kayserispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte; Serdar Aziz, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor, Miha Zajc ve Willian Arao, sarı kart görmeleri durumunda Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmada yer alamayacak.