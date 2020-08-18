Ligue 1'de sezonun açılış maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Profesyonel Futbol Liginden (LFP) yapılan açıklamada, Olympique Marsilya ile Saint Etienne arasında oynanması planlanan 2020-2021 sezonu açılış maçının, Marsilya ekibindeki 3 kişide Kovid-19 tespit edilmesi sonucu ertelendiği belirtildi.

Müsabakanın, sağlık koşullarının elvermesi halinde 16 veya 17 Eylül tarihinde oynanacağı kaydedildi.

Ligue 1'de 2020-2021 sezonu, 22 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Bordeaux-Nantes karşılaşması ile başlayacak.

Fenerbahçe Darri ile anlaştı sırada Malang Sarr var Fenerbahçe, Süper Lig’in yeni temsilcisi Fatih Karagümrük’ün Fas asıllı Hollandalı sol kanat oyuncusu Brahim Darri ile 3 yıllığına anlaştı. Sarı- lacivertli ekibin 25 yaşındaki futbolcu için 500 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.Hedefte Malang Sarr varSarı-lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekibi Nice ile sözleşmesi biten 21 yaşındaki stoper Malang Sarr’ın transferi için de harekete geçti. Genç futbolcu için bonservis ödenmeyecek olması nedeniyle elini çabuk tutmak isteyen Fenerbahçe, tüm şartları zorlayacak.Sinan Gümüş'te tamamFenerbahçe, geçen sezon Antalyaspor’da kiralık oynayan ve bonservisi Genoa’da olan Sinan Gümüş ile de anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcuyla 3 yıllığına anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Sinan’a da 1 milyon euro ücret ödeyecek. Fenerbahçe’nin, İtalyan kulübüne de 600 bin euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi. Trabzonspor da Sinan’ı transfer etmek istedi, ancak 26 yaşındaki futbolcu tercihini Fenerbahçe’den yana kullandı.Barış Sungur'dan 5 yıllık imzaFenerbahçe, TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor’dan Barış Sungur’u kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, “Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor’da forma giyen Barış Sungur’u bonservisiyle renklerine bağlamıştır. 18 yaşındaki futbolcuyu, 2020-21 sezonundan itibaren Fenerbahçe’mize bağlayacak sözleşme, 5 sezonluk imzalanmıştır” açıklamasını yaptı.Dün antrenmana çıkan genç forvet, alt yaş gruplarında sergilediği performansla beğenilirken, 3. Lig’de 2 maçta 1 gol attı. Gölcükspor’dan alınan İsmail Yüksek de Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.Fenerbahçe'nin yeni transferi Brahim Darri kimdir? TFF 1. Lig'den transfer geliyorFedor Smolov'dan Fenerbahçe itirafıFenerbahçe Sinan Gümüş ile anlaştıFenerbahçe sol kanata roket alıyor: Stiven Mendoza kimdir?Galeri: Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında dikkat çeken detay