Fenerbahçe Darri ile anlaştı sırada Malang Sarr var

Fenerbahçe, Süper Lig’in yeni temsilcisi Fatih Karagümrük’ün Fas asıllı Hollandalı sol kanat oyuncusu Brahim Darri ile 3 yıllığına anlaştı. Sarı- lacivertli ekibin 25 yaşındaki futbolcu için 500 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Hedefte Malang Sarr var

Sarı-lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekibi Nice ile sözleşmesi biten 21 yaşındaki stoper Malang Sarr’ın transferi için de harekete geçti. Genç futbolcu için bonservis ödenmeyecek olması nedeniyle elini çabuk tutmak isteyen Fenerbahçe, tüm şartları zorlayacak.

Sinan Gümüş'te tamam

Fenerbahçe, geçen sezon Antalyaspor’da kiralık oynayan ve bonservisi Genoa’da olan Sinan Gümüş ile de anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcuyla 3 yıllığına anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Sinan’a da 1 milyon euro ücret ödeyecek. Fenerbahçe’nin, İtalyan kulübüne de 600 bin euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi. Trabzonspor da Sinan’ı transfer etmek istedi, ancak 26 yaşındaki futbolcu tercihini Fenerbahçe’den yana kullandı.

Barış Sungur'dan 5 yıllık imza

Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor’dan Barış Sungur’u kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, “Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor’da forma giyen Barış Sungur’u bonservisiyle renklerine bağlamıştır. 18 yaşındaki futbolcuyu, 2020-21 sezonundan itibaren Fenerbahçe’mize bağlayacak sözleşme, 5 sezonluk imzalanmıştır” açıklamasını yaptı.

Dün antrenmana çıkan genç forvet, alt yaş gruplarında sergilediği performansla beğenilirken, 3. Lig’de 2 maçta 1 gol attı. Gölcükspor’dan alınan İsmail Yüksek de Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.





Fenerbahçe'nin yeni transferi Brahim Darri kimdir? TFF 1. Lig'den transfer geliyor Gelecek sezondan itibaren yabancı sınırının düşmesiyle birlikte takımlar kadrolarının kuvvetlendirmek için harekete geçti. Her ne kadar yerli oyunculara verilen önem artsa da, yabancı oyuncularda gündemden düşmüyor. Bu isimlerden birisi de Fatih Karagümrük forması giyen Brahim Darri.Öte yandan Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağladığı bilinen Fenerbahçe'nin ikinci transferi ise Fatih Karagümrük'ten oldu. Sarı lacivertliler 1. ligde dikkat çeken bir oyun sergileyen Brahim Darri için 1 milyon euro ödeneceği belirtildi. Peki Brahim Darri kimdir ve kaç yaşında?Brahim Darri kimdir? Brahim Darri nereli? Brahim Darri kaç yaşında?Fas asıllı Brahim Darri 14 Eylül 1994 yılında Hollanda'da doğdu. 25 yaşındaki oyuncu ülkesinin takımlarında forma giydikten sonra 12 Temmuz 2019 yılında NEC Nijmegen'den bedelsiz bir şekilde Fatih Karagümrük'e transfer oldu. Genç oyuncu Hollanda A Milli Takımı forması giymezken, alt yaş gruplarında oynadı.Brahim Darri hangi bölgede oynuyor?Brahim Darri hücum bölgesinin birçok mevkisinde forma giyebiliyor. Asıl mevkisi sol kanat olan oyuncu, aynı zaman da sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.Brahim Darri bu sezon ne yaptı?Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla ligde 30 maça çıkan Darri, 4 gol ve 1 asistle oynadı.Brahim Darri'nin sözleşmesi ne zaman bitiyor?Brahim Darri, Fatih Karagümrük ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yani 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, 2021 yılında bitecek. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel bonservis değeri ise 325 bin euro.Fenerbahçe'ye 1.90'lık forvet: 45 maçta 20 gol attıSes getiren transfer iddiası: Fenerbahçe'den Galatasaray'ın yıldızına teklif

Fedor Smolov'dan Fenerbahçe itirafı Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir gün içerisinde tam dört ismi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen oyuncular Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile Trabzonspor'un maaş konusunda anlaşamadığı Filip Novak'ı transfer etti.Fenerbahçe Smolov'a teklifte bulunduFenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonu Celta Vigo'da kiralık geçiren ve bonservisi Lokomotiv Moskova'da bulunan Fedor Smolov'a transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.Fedor Smolov'dan Fenerbahçe açıklamasıRus basınından Polina Kuimova'ya açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki golcü oyuncu, "Fenerbahçe ile anlaştığım yönündeki haberler doğru değil. Lokomotiv Moskova'nın futbolcusuyum ve bu kulübün daha iyi yerlere gelmesi için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.Fedor Smolov'un attığı birbirinden şık goller;Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Fedor Smolov kimdir?Fenerbahçe Filip Novak'ı kadrosuna kattı: Sözleşme detayları bilinmiyorGaleri: Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında dikkat çeken detay

Fenerbahçe Sinan Gümüş ile anlaştı Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe hız kesmiyor. Bir günde dört oyuncuyla anlaştıklarını açıklayan sarı-lacivertliler, yeni bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, bonservisi Genoa'da bulunan ve geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Sinan Gümüş ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.5 yıl Galatasaray forması giymişti2014-2019 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen ve burada geçirdiği 5 yılın ardından Genoa’ya giden Sinan Gümüş, İtalyan ekibinde beklentilerin uzağından kalmıştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Antalyaspor'a gelen 26 yaşındaki oyuncu çıktığı 9 lig maçında 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergilemişti.Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Fedor Smolov kimdir?Fenerbahçe sol kanata roket alıyor: Stiven Mendoza kimdir?Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği bir diğer oyuncu Stiven Mendoza;

Fenerbahçe sol kanata roket alıyor: Stiven Mendoza kimdir? Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir gün içerisinde tam dört ismi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen oyuncular Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile Trabzonspor'un maaş konusunda anlaşamadığı Filip Novak'ı transfer etti.Fenerbahçe'nin transfer hedefi Stiven MendozaLe 10 Sport'un haberine göre Fenerbahçe ve Porto, Amiens'in başarılı kanat oyuncusu Stiven Mendoza ile ilgileniyor. Fransız ekibinin 2. Lig'e düşmesiyle birlikte 28 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılacağı iddia edildi.Stiven Mendoza kimdir?27 Haziran 1992 Kolombiya doğulumlu olan Stiven Mendoza, futbola ülkesinde başladı. 28 yaşındaki sol açık, bu sezon Amiens formasıyla çıktığı 17 karşılaşmada 6 gol atmayı başardı. Ocak 2018'de Corinthians'tan 1 milyon euro karşılığında transfer edilen Mendoza, bu sezon itibariyle Kolombiya Milli Takımının da kadrosunda kendine yer bulmaya başladı ve 1 karşılaşmada görev yaptı. Mendoza'nın sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.Stiven Mendoza'nın attığı birbirinden şık goller;Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Fedor Smolov kimdir?Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı yöneticinin WhatsApp mesajları ortaya çıktıFenerbahçe'de Erol Bulut'un merakla beklenen yardımcısı belli oldu



