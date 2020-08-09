Fenerbahçe transfer haberleri: Fedor Smolov'dan Fenerbahçe itirafı
Fedor Smolov'dan Fenerbahçe itirafı
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, golcü arayışlarına başladı. Listenin ilk sırasındaysa Lokomotiv Moskova forması giyen Fedor Smolov var. Hatta Fenerbahçe'nin Fedor Smolov ile görüştüğü de gelen bilgiler arasında. Bu haberlerin ardından 30 yaşındaki oyuncu da Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir gün içerisinde tam dört ismi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen oyuncular Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile Trabzonspor'un maaş konusunda anlaşamadığı Filip Novak'ı transfer etti.
Fenerbahçe Smolov'a teklifte bulundu
Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonu Celta Vigo'da kiralık geçiren ve bonservisi Lokomotiv Moskova'da bulunan Fedor Smolov'a transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.
Fedor Smolov'dan Fenerbahçe açıklaması
Rus basınından Polina Kuimova'ya açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki golcü oyuncu, "Fenerbahçe ile anlaştığım yönündeki haberler doğru değil. Lokomotiv Moskova'nın futbolcusuyum ve bu kulübün daha iyi yerlere gelmesi için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.
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