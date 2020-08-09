Fedor Smolov'dan Fenerbahçe itirafı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir gün içerisinde tam dört ismi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen oyuncular Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile Trabzonspor'un maaş konusunda anlaşamadığı Filip Novak'ı transfer etti.

Fenerbahçe Smolov'a teklifte bulundu

Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonu Celta Vigo'da kiralık geçiren ve bonservisi Lokomotiv Moskova'da bulunan Fedor Smolov'a transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Fedor Smolov'dan Fenerbahçe açıklaması

Rus basınından Polina Kuimova'ya açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki golcü oyuncu, "Fenerbahçe ile anlaştığım yönündeki haberler doğru değil. Lokomotiv Moskova'nın futbolcusuyum ve bu kulübün daha iyi yerlere gelmesi için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Fedor Smolov'un attığı birbirinden şık goller;

Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Fedor Smolov kimdir? Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir gün içerisinde tam dört ismi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen oyuncular Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile Trabzonspor'un maaş konusunda anlaşamadığı Filip Novak'ı transfer etti.Fenerbahçe Fedor Smolov'a teklifte bulunduFenerbahçe bu transferlerin ardından harcama limitlerine rağmen gözünü golcü oyunculara çevirdi. Vedat Muriqi'in olası Lazio transferinin ardından sarı-lacivertliler bu bölgeye oyuncu kazandırmak için Fedor Smolov'u gözüne kestirdi.TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Celta Vigo'da kiralık geçiren ve bonservisi Lokomotiv Moskova'da bulunan Fedor Smolov'a transfer teklifinde bulundu. Sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan golcü oyuncu için Rus ekibi transfer görüşmelerine sıcak bakıyor.Fedor Smolov kimdir?Fedor Smolov 9 Şubat 1990 yılında Saratov doğumlu Rus futbolcudur. Forvet pozisyonunda görev alan oyuncu, Rusya Premier Lig ekiplerinden FC Lokomotiv Moskova’da forma giyiyor.2007’de Dinamo Moskva’da profesyonel futbolculuk kariyerine başlayan 30 yaşındaki oyuncu, 2015-16 sezonunda, hem Futbol dergisi hem Sport-Ekspress gazetesi tarafından Rusya’da Yılın Futbolcusu seçildi.2012’den beri Rusya millî takımı forması giyen Smolov, ülkesinin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası kadrolarında yer aldı.Fedor Smolov geçtiğimiz sezon toplamda çıktığı 33 karşılaşmada 6 gol ve 4 asistle oynadı.Fedor Smolov'un attığı birbirinden şık goller;Fenerbahçe Filip Novak'ı kadrosuna kattı: Sözleşme detayları bilinmiyorGaleri: Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında dikkat çeken detay

Fenerbahçe Filip Novak'ı kadrosuna kattı: Sözleşme detayları bilinmiyor Sarı-lacivertli kulüp, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin’in ardından 4. transferini de açıkladı.Kanarya, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Çek savunma oyuncusu Novak ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi;"Çek savunma oyuncusu Filip Novak, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçemize bağlayan sözleşmeye imza attı. Ailemize katılan Filip Novak’a Çubuklu formamıza hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz"Novak'ın sözleşmesine dair flaş iddiaGazeteci İbrahim Seten, önceki günlerde Fenerbahçe'nin Filip Novak'a yaptığı transfer teklifinin detaylarıyla ilgili flaş bir iddiada bulunmuştu. Fenerbahçe'nin Çek sol bek için 1 milyon 800 bin Euro önerdiğini belirten Seten, oyuncuya imza parası için de 1.5 milyon euro teklif ettiğini sosyal medya hesabından yazmıştı.✅ f.bahçe, trabzon’dan 800 bin € alan novak’a yıllık 1.8 milyon € önermiş..✅ ayrıca 1.5 milyon € da imza parası..✅ ama sorsan “paramız yok, ölüyoruz..”— İBRAHİM SETEN (@ibrahimseten) July 29, 2020 Harcama limitleri konusunda federasyonla sıkıntı yaşayan #Fenerbahçe, aynı günde 4 transfer açıkladı [🔊]✅#MertHakanYandaş✅#GökhanGönül✅#CanerErkin✅#FilipNovak pic.twitter.com/Lg0IYKip68— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 6, 2020



