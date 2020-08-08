Fenerbahçe Sinan Gümüş'ü transfer etti: Sözleşme detayları belli oldu
Fenerbahçe Sinan Gümüş ile anlaştı
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir ismi daha kadrosuna kattı. Geçtiğimiz günlerde Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı transfer ettiğini açıklayan Fenerbahçe, Sinan Gümüş ile de anlaşma sağladı. Sinan Gümüş'ün yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe hız kesmiyor. Bir günde dört oyuncuyla anlaştıklarını açıklayan sarı-lacivertliler, yeni bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, bonservisi Genoa'da bulunan ve geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Sinan Gümüş ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
5 yıl Galatasaray forması giymişti
2014-2019 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen ve burada geçirdiği 5 yılın ardından Genoa’ya giden Sinan Gümüş, İtalyan ekibinde beklentilerin uzağından kalmıştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Antalyaspor'a gelen 26 yaşındaki oyuncu çıktığı 9 lig maçında 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergilemişti.
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği bir diğer oyuncu Stiven Mendoza;
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