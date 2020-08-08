Fenerbahçe Sinan Gümüş ile anlaştı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe hız kesmiyor. Bir günde dört oyuncuyla anlaştıklarını açıklayan sarı-lacivertliler, yeni bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, bonservisi Genoa'da bulunan ve geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Sinan Gümüş ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

5 yıl Galatasaray forması giymişti

2014-2019 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen ve burada geçirdiği 5 yılın ardından Genoa’ya giden Sinan Gümüş, İtalyan ekibinde beklentilerin uzağından kalmıştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Antalyaspor'a gelen 26 yaşındaki oyuncu çıktığı 9 lig maçında 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergilemişti.

Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Fedor Smolov kimdir? Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir gün içerisinde tam dört ismi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen oyuncular Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile Trabzonspor'un maaş konusunda anlaşamadığı Filip Novak'ı transfer etti.Fenerbahçe Fedor Smolov'a teklifte bulunduFenerbahçe bu transferlerin ardından harcama limitlerine rağmen gözünü golcü oyunculara çevirdi. Vedat Muriqi'in olası Lazio transferinin ardından sarı-lacivertliler bu bölgeye oyuncu kazandırmak için Fedor Smolov'u gözüne kestirdi.TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Celta Vigo'da kiralık geçiren ve bonservisi Lokomotiv Moskova'da bulunan Fedor Smolov'a transfer teklifinde bulundu. Sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan golcü oyuncu için Rus ekibi transfer görüşmelerine sıcak bakıyor.Fedor Smolov kimdir?Fedor Smolov 9 Şubat 1990 yılında Saratov doğumlu Rus futbolcudur. Forvet pozisyonunda görev alan oyuncu, Rusya Premier Lig ekiplerinden FC Lokomotiv Moskova’da forma giyiyor.2007’de Dinamo Moskva’da profesyonel futbolculuk kariyerine başlayan 30 yaşındaki oyuncu, 2015-16 sezonunda, hem Futbol dergisi hem Sport-Ekspress gazetesi tarafından Rusya’da Yılın Futbolcusu seçildi.2012’den beri Rusya millî takımı forması giyen Smolov, ülkesinin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası kadrolarında yer aldı.Fedor Smolov geçtiğimiz sezon toplamda çıktığı 33 karşılaşmada 6 gol ve 4 asistle oynadı.Fedor Smolov'un attığı birbirinden şık goller;Fenerbahçe Filip Novak'ı kadrosuna kattı: Sözleşme detayları bilinmiyorGaleri: Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında dikkat çeken detay

Fenerbahçe sol kanata roket alıyor: Stiven Mendoza kimdir? Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir gün içerisinde tam dört ismi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen oyuncular Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile Trabzonspor'un maaş konusunda anlaşamadığı Filip Novak'ı transfer etti.Fenerbahçe'nin transfer hedefi Stiven MendozaLe 10 Sport'un haberine göre Fenerbahçe ve Porto, Amiens'in başarılı kanat oyuncusu Stiven Mendoza ile ilgileniyor. Fransız ekibinin 2. Lig'e düşmesiyle birlikte 28 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılacağı iddia edildi.Stiven Mendoza kimdir?27 Haziran 1992 Kolombiya doğulumlu olan Stiven Mendoza, futbola ülkesinde başladı. 28 yaşındaki sol açık, bu sezon Amiens formasıyla çıktığı 17 karşılaşmada 6 gol atmayı başardı. Ocak 2018'de Corinthians'tan 1 milyon euro karşılığında transfer edilen Mendoza, bu sezon itibariyle Kolombiya Milli Takımının da kadrosunda kendine yer bulmaya başladı ve 1 karşılaşmada görev yaptı. Mendoza'nın sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.Stiven Mendoza'nın attığı birbirinden şık goller;Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Fedor Smolov kimdir?Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı yöneticinin WhatsApp mesajları ortaya çıktıFenerbahçe'de Erol Bulut'un merakla beklenen yardımcısı belli oldu

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği bir diğer oyuncu Stiven Mendoza;