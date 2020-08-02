TRANSFER

Mehmet Zeki Çelik'in yeni takımı belli oluyor

Lille forması giyen Mehmet Zeki Çelik'e Premier Lig'den 3 talip

Fransa Ligue 1'de forma giyen milli futbolcularmızdan Mehmet Zeki Çelik gösterdiği performansla dünya devlerinin radarına girdi. 2 sezonda 71 maça çıkan Çelik'e Premier Lig'in dev ekipleri talip oldu. Mehmet Zeki Çelik'in önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği merakla bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
Arnavutluk ile oynadığımız maçta attığımız gol sonrası milli oyuncularımız böyle sevinmişti.

Arnavutluk ile oynadığımız maçta attığımız gol sonrası milli oyuncularımız böyle sevinmişti.

Fotoğraf: AA

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Mehmet Zeki Çelik, Premier Lig takımlarının radarına girdi. Lille forması ile 2 sezonda 71 maça çıkan milli futbolcunun ismi Premier Lig ekipleri; Everton, Leicester City ve Tottenham Hotspur ile anılıyor. Fransa Ligi ve Milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Zeki Çelik için en ciddi alternatif şu anda Tottenham Hotspur.

  • Mourinho ve ekibinin daha önce takip ettirdiği Zeki Çelik'i beğendiği ve kadrosuna katmak istediği biliniyor.

Burak Yılmaz'ın da Lille'e transfer olmasıyla birlikte Fransız ekibinde 3 milli futbolcumuz yer aldı.
Burak Yılmaz'ın da Lille'e transfer olmasıyla birlikte Fransız ekibinde 3 milli futbolcumuz yer aldı.


Çağlar veye Cenk Tosun ile takım arkadaşı olabilir

Tottenham'ın yanı sıra Milli futbolcular Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ve Cenk Tosun'un takımı Everton da Zeki Çelik için nabız yokluyor. Bu iki takımdan birinin 23 yaşındaki sağ bek oyuncusunu kadrosuna katması halinde Zeki, milli takımda da beraber forma giydiği Cağlar Söyüncü ya da Cenk Tosun ile takım arkadaşı olabilir.

Mehmet Zeki Çelik'in Çağlar Söyüncü veya Cenk Tosun'la takım arkadaşı olabileceği konuşuluyor.
Mehmet Zeki Çelik'in Çağlar Söyüncü veya Cenk Tosun'la takım arkadaşı olabileceği konuşuluyor.

İtalyanlar da istemişti

  • Mehmet Zeki Çelik, Premier Lig ekiplerinin yanı sıra İtalyanların da listesinde yer alıyor. Daha önce Atalanta, Zeki'yi kadrosuna katmak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Ancak yine de Atalanta'nın da milli futbolcunun transferi için girişimlerini sürdüreceği ifade edildi.


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